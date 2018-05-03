Тимати проехал в метро, и его никто не узнал

Зато в сети подписчики заметили, что рэпер занял слишком много места.

И звезды ездят в метро! Правда, для селебрити это такое событие, что они не могут не сообщить об этом в своем Instagram. В конце апреля в подземку спустился рэпер Тимати . В метро звезда зашел в самом центре — на станции Маяковская, и выбрал себе место посередине вагона.

«Хочешь все успеть, прыгай под землю», — подписал фотографию из метро Тимати.

Несмотря на то, что в транспорте было прилично народу, внимание на известного рэпера никто не обратил. Это заметили даже его подписчики:

«Неужели не узнал никто», «Эти люди не смотрят телевизор», «Сфоткай, типа я на метро катаюсь… Но всем все равно», «Многие везды ездят на метро, поэтому не обратили внимания на вас. Так все правильно, молодец, что стараетесь быть ближе к народу».

Кроме этого, пользователи социальной сети обратили внимание, что Тимати занял слишком много места:

«Очень широко сидите, там трое бы поместились», «Это невежливо так ноги расставлять, от вас люди по углам прижались».

А некоторые даже вспомнили фотографию Тимати, которую он выложил несколько недель назад — там рэпер сидит на трапе частного самолета. Тогда его подписички накинулись на него за то, что он хвастается достатком. Возможно, шоумен решил реабилитироваться?

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