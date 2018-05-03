Амурскому лососю в путину-2018 готовят «проходные дни»

На заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, прошедшего в апреле в Петропавловске-Камчатском , для Хабаровского края была предложена новая стратегия добычи и более жёсткие правила промысла. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Росрыболовстве , изменения позволяют рассчитывать на более спокойное, по сравнению с прошлым сезоном, прохождение путины. В ведомстве считают, что в целом на Дальнем Востоке общий объем вылова лососевых оценивается примерно в 490 тыс. тонн — сезон может стать одним из самых результативных и сложных.

— В Хабаровском крае рекомендовано к освоению более 83 тыс. тонн тихоокеанских лососей, — говорит руководитель краевого комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов . — Предполагается, что у Охотоморского побережья промысел горбуши в будет осуществляться с 1 июля по 15 августа, кеты с 20 июля по 25 сентября, кижуча с 1 августа по 25 сентября, нерки с 10 июля по 15 августа.

В Северо-Охотоморской подзоне, в границах Хабаровского края, к освоению рекомендовано 4 018 тонн горбуши, 13 563 тонны кеты, 244 тонны нерки, 1 075 тонн кижуча. «Олимпийскую систему» промысла (когда установлен общий максимальный объём и кто больше успел наловить — тот и выиграл) предполагается использовать в Охотском районе и Сахалинском заливе. В Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, где запасы лососевых невысокие, возможно жесткое закрепление квот за предприятиями. Предполагается использование резерва — не менее 30%, а по горбуше Сахалинского залива — не менее 50%. Проходные периоды для этих районов стратегия не предусматривает. К северу от мыса Золотой в подзоне Приморье в пределах Хабаровского края к вылову предполагается 8 737 тонн тихоокеанских лососей — 8587 тонн горбуши и 150 тонн кеты. На промысле горбуши также планируется использовать «олимпийскую систему». Общий резерв на подзону — 30%. На два дня в каждую неделю от мыса Датта до мыса Красный Партизан вводится запрет на все виды рыболовства, кроме научно-исследовательских работ. Предполагаемые сроки путины с 10 июня по 5 августа.

— Объемы вылова кеты в этой подзоне небольшие, предлагается пойти по пути их жесткого закрепления, с резервом в 30%, — говорит Кирилл Фирсов. — Планируемые сроки промысла с 5 августа по 10 октября.

Основные объемы лососей в крае добываются в реке Амур и Амурском лимане, прогноз добычи на путину-2018 составляет 55 640 тонн. Учёные рекомендуют следующие сроки лова: горбуша с 20 июня по 1 августа, летняя кета с 6 июля по 20 августа. По осенней кете промысел предлагается осуществлять в бассейне Амура и северной части лимана с 27 августа по 15 октября, в южной части лимана с 27 августа по 20 сентября. Объемы вылова планируется жёстко закрепить по районам, так 80% горбуши предназначено для промысла в северной части лимана и на Амуре в пределах Николаевского района, 20% в Ульчском районе. Аналогично на указанных участках обойдутся и с летней кетой с объёмами 85 и 15 процентов соответственно. Осенняя кета — 55% север лимана и Амур в Николаевском районе, 35% в Ульчском районе и по 10% на Комсомольский, Амурский и Нанайский районы.

— Предлагается установить проходные дни, с запретом лова на 2-3 суток в неделю, — продолжает Кирилл Фирсов. — Такие периоды могут быть установлены одномоментно по всем районам, либо со смещением на одни сутки при продвижении рыбы от устья вверх по течению.

Напомним, о необходимости принятии строгих мер по сохранению популяции тихоокеанских лососей представители комитета рыбного хозяйства Хабаровского края заявляли осенью прошлого года. Как отмечают в ведомстве, к началу путины-2018 новые правила промысла будут оформлены в виде документа. В список изменений может попасть и обязательное соблюдение размеров «окон» — расстояние от конца одной сети до начала второй и некоторые другие.