Спасатели помогли камчадалу-астматику, ушедшему на охоту со сломанным ингалятором

На Камчатке спасатели помогли страдающему астмой мужчине, который отправился на охоту со сломанным ингалятором. Родные пенсионера не смогли самостоятельно привезти ему лекарство и обратились в МЧС

История со счастливым концом произошла Олюторском муниципальном районе. В единую дежурно-диспетчерскую службу родственники охотника обратились ранним утром 3 мая, сообщается на сайте

ведомства.

68-летний камчадал проживал в селе Тиличики, а охотиться поехал в район устья реки Евъваям, в 30-ти километрах южнее села Корф. Отметим, по прямой между этими точками примерно 70 километров. Уже когда мужчина прибыл к месту охоты, он сообщил родным, что ингалятор, который был у него с собой, оказался сломанным. Они пытались привезти ему лекарство, но он находился в таком труднодоступном месте, что они не смогли подъехать даже на снегоходе.

Спасатели Олюторского филиала поисково-спасательного отряда оценили ситуацию и поняли, что быстрее всего они смогут добраться до охотника на лодке, что и сделали в течение ближайших нескольких часов. Пожилому мужчине передали лекарство и ингалятор, а его самого доставили на лодке домой.

Отметим, в МЧС Камчатского края иногда проходят специальные учения для спасателей по поиску заблудившихся охотников. Об одной из таких тренировок сообщал

ведомства в феврале 2017 года. По легенде учений, тогда мужчина ушел охотиться в лес и не вернулся, известны его рост, основные приметы и координаты его зимовья. Вокруг землянки — сложный рельеф, несколько крутых глубоких оврагов, куда он мог упасть. Роль пострадавшего играл один из сотрудников поискового отряда, заранее спрятавшийся в лесу. Его точное местонахождение спасателям не было известно. По легенде тренировки, у него была сломана нога и он не мог самостоятельно выбраться из оврага. «Пропавшего» нашли через несколько часов, в поисках принимали участие 22 человека с собаками.

"Камчатка — регион, где развиты экстремальные виды спорта, рыбалка, охота, катание на снегоходах. Во время действия циклонов нам достаточно часто приходится искать охотников, любителей подледной рыбалки, снегоходчиков, которые выезжают на природу, не узнав предварительно прогноз погоды. Некоторые из таких экстремальщиков переоценивают свои силы и не могут найти дорогу домой, в связи с чем обращаются за помощью к сотрудникам МЧС России", — пояснял заместитель начальника Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряд МЧС России по поисково-спасательной работе Дмитрий Газзаев.