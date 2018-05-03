Куда исчезли «зебры»? Подрядчиков обязали устранить дефекты на дорогах

Откуда — брак?

На рабочем совещании в мэрии Новосибирска , посвящённом гарантийному ремонту дорог, Анатолий Локоть поставил задачу перед четырьмя крупными подрядчиками, которые работали в мегаполисе в прошлом году: немедленно устранить все дефекты, возникшие после зимы на магистралях. Причём за свой счёт, ведь не прошло ещё пяти лет, значит, гарантийные обязательства не закончились.

«Обязательства по приоритетному национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД) находятся под особым контролем муниципалитета, потому что это федеральные деньги, мы отчитываемся за каждый рубль», — напомнил глава города.

К слову, сегодня в Новосибирске более 300 участков дорог (около 1 млн кв. м) находятся на гарантийном обслуживании. Есть два вида гарантий — по программе БКД — 5 лет, по муниципальным программам — 3 года. На прошлой неделе Анатолий Локоть дал поручение специалистам департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии проверить состояние улиц, которые были отремонтированы в последние годы.

Оказалось, что есть немало проблем. По выявленным недостаткам подрядчикам представили целый список претензий. Основные дефекты: на многих переходах исчезла разметка из термопластика, в некоторых местах образовалась колея, просел асфальт возле колодцев и ливневой канализации.

С наступлением тёплых дней дорожники уже приступили к устранению недостатков. Представители подрядных организаций не отказываются от ликвидации своих огрехов, но говорят, что хотят исследовать каждый дефект — чтобы понять: почему он появился.

Например, разметку из термопластика могли повредить при механической уборке улиц зимой, когда грейдерами срезали наледь и снег с дорог. Однако специалисты профильного департамента мэрии опровергают эту версию. Они говорят, что современная уборочная техника оборудована не стальными, а резиновыми щётками, которые не могут нанести вред «зебре» из термопластика. Может быть, проблема всё-таки в качестве материала, который используют при нанесении разметки? Вопрос пока остаётся открытым.

Под пристальным оком

По гарантийным обязательствам дорожники восстанавливают асфальтовое полотно ежегодно. Цифры на рабочем совещании озвучил начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский. Он рассказал, что в этом году дорожники планируют отремонтировать 3,7 тыс. кв. м магистралей. Кстати, стёртую с городских улиц «зебру» из разноцветного термопластика на 11,7 тыс. кв. м дорог подрядчикам тоже придётся восстановить. Причём, по условиям проекта БКД, дорожная разметка должна наноситься только из термопластика, поэтому заменить «капризный» материал на простую краску нельзя.

Специалисты продолжают ездить с проверкой по городским магистралям. Так что список претензий вполне может пополниться.

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры — один из приоритетов работы муниципалитета на ближайшие годы, — напомнил на совещании градоначальник. — Именно поэтому мы продолжим внимательно следить за качеством выполненных подрядными организациями ремонтных работ на магистралях города и требовать своевременного устранения всех недочётов».