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Когда и где в Оренбурге пройдет «Бессмертный полк» — 2018?
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Когда и где в Оренбурге пройдет «Бессмертный полк» — 2018? 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Основные мероприятия состоятся 9 мая. Праздничный день начнется традиционно с торжественного митинга с прохождением личного состава войск Оренбургского гарнизона на площади имени Ленина. Начало в 10.00.
С 13.00 до 22.00 на проспекте Победы будут работать выставочные и концертные площадки предприятий и организаций города. В этом году свои площадки представят около 40 предприятий.
В 18.00 от ул. Немовской начнётся шествие в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк». Участники пройдёт до Водонапорной башни.
В 19.00 на проспекте Победы начнётся праздничный концерт, а в 22.00 состоится праздничный салют, посвящённый Дню Победы.
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