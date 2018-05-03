Когда и где в Оренбурге пройдет «Бессмертный полк» — 2018?

Основные мероприятия состоятся 9 мая. Праздничный день начнется традиционно с торжественного митинга с прохождением личного состава войск Оренбургского гарнизона на площади имени Ленина. Начало в 10.00.

С 13.00 до 22.00 на проспекте Победы будут работать выставочные и концертные площадки предприятий и организаций города. В этом году свои площадки представят около 40 предприятий.

В 18.00 от ул. Немовской начнётся шествие в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк». Участники пройдёт до Водонапорной башни.

В 19.00 на проспекте Победы начнётся праздничный концерт, а в 22.00 состоится праздничный салют, посвящённый Дню Победы.