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Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь со 2 на 3 мая
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Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь со 2 на 3 мая 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Происшествия в Москве, новый претендент на премию мира, открытие терминала в столичном аэропорту и спасительный гаджет для аэрофобов, ситуация с торфяниками и деревьями в Москве, праздничное тату Дэвида Бекхэма, извинения Джоан Роулинг и несколько научных открытий.
Конгрессмены-республиканцы выдвинули Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира, но сенатор Алексей Пушков призывает активистов дождаться реализации обещаний всех сторон предполагаемого мирного урегулирования конфликта.
Полиция Новой Москвы сообщила о розыске подозреваемых в ранении трех человек, а в центре города в ночь на 3 мая в ходе конфликта был смертельно ранен один из его участников.
Глава Рослесхоза рассказал о ситуации с торфяниками вокруг Москвы и питомниками деревьев для городских нужд.
В Москве 3 мая аэропорт Шереметьево 3 мая запустит новый пассажирский терминал, а французские разработчики представили оригинальный гаджет для спасения от аэрофобии.
Канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал долгосрочный план бюджета ЕС.
The Wall Street Journal заявила, что Telegram отказался от публичных продаж своей криптовалюты.
Дэвид Бекхэм отметил 43-летие новой татуировкой, которая пополнила его коллекцию из порядка 40 нательных рисунков, а Джоан Роулинг извинилась за «убийство» любимого читателями героя романов о Гарри Поттере.
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