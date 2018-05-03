Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь со 2 на 3 мая

Происшествия в Москве , новый претендент на премию мира, открытие терминала в столичном аэропорту и спасительный гаджет для аэрофобов, ситуация с торфяниками и деревьями в Москве, праздничное тату Дэвида Бекхэма , извинения Джоан Роулинг и несколько научных открытий.

Конгрессмены-республиканцы выдвинули Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира, но сенатор Алексей Пушков призывает активистов дождаться реализации обещаний всех сторон предполагаемого мирного урегулирования конфликта.

Полиция Новой Москвы сообщила о розыске подозреваемых в ранении трех человек, а в центре города в ночь на 3 мая в ходе конфликта был смертельно ранен один из его участников.

Глава Рослесхоза рассказал о ситуации с торфяниками вокруг Москвы и питомниками деревьев для городских нужд.

В Москве 3 мая аэропорт Шереметьево 3 мая запустит новый пассажирский терминал, а французские разработчики представили оригинальный гаджет для спасения от аэрофобии.