Приморья не оказалось среди регионов-лидеров по укусам клещей в 2018 году

Но много кусают в Крыму.

Более 10 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей с 15 марта, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».

«C 15 марта 2018 года начат еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами ​​​… согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились чуть более 10 тысяч человек по поводу присасывания клещей, что в 1,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и среднемноголетними значениями», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, наибольшее количество клещей зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской и Ростовской областях и в Крыму.

Отмечается, что в РФ установлены 27 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Количество заболевших в 2018 году не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период. От энцефалита привиты более 1,3 миллиона человек.

Акарицидные обработки проведены на 11 тысячах гектаров, добавляется в сообщении. Всего в 2018 году такие обработки запланированы на площади в 119 тысяч гектаров. Особое внимание уделяется обработке территорий детских (летних) оздоровительных учреждений.