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Приморья не оказалось среди регионов-лидеров по укусам клещей в 2018 году
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Приморья не оказалось среди регионов-лидеров по укусам клещей в 2018 году 

Prim.News 45 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
Но много кусают в Крыму.
Более 10 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей с 15 марта, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».
«C 15 марта 2018 года начат еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами ​​​… согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились чуть более 10 тысяч человек по поводу присасывания клещей, что в 1,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и среднемноголетними значениями», — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, наибольшее количество клещей зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской и Ростовской областях и в Крыму.
Отмечается, что в РФ установлены 27 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Количество заболевших в 2018 году не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период. От энцефалита привиты более 1,3 миллиона человек.
Акарицидные обработки проведены на 11 тысячах гектаров, добавляется в сообщении. Всего в 2018 году такие обработки запланированы на площади в 119 тысяч гектаров. Особое внимание уделяется обработке территорий детских (летних) оздоровительных учреждений.
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