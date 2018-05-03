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Ветеранов ВОВ бесплатно обслужат в лучших залах нижегородского аэропорта
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Ветеранов ВОВ бесплатно обслужат в лучших залах нижегородского аэропорта 

АиФ Нижний Новгород 37 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Нижегородский аэропорт Стригино будет бесплатно обслуживать ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц в бизнес и VIP-залах. Акция приурочена к 73-ей годовщине Победы, сообщает пресс-служба международного аэропорта.
Ветеранов будут обслуживать на отдельной стойке регистрации пассажиров и багажа, чтобы ветераны могли пройти все предполетные формальности максимально быстро.
«В случае необходимости ветеранам в круглосуточном режиме будет предоставляться специальный автомобиль для людей с ограниченными физическими возможностями», — отметили в пресс-службе.
По всем вопросам по обслуживанию ветеранов можно обратиться по тел. +7 (930)-816-91-92 (круглосуточно).
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