Нижегородский аэропорт получил новую взлетно-посадочную полосу

Взлетно-посадочная полоса №1 (ВПП-1) была введена в эксплуатацию в 1962 году. Спустя 13 лет ее удлинили до 2500 м. И вот новая реконструкция, которая началась в 2016 году и должна была завершиться еще в 2017 году. Однако работы затянулись, но задача была выполнена: ВПП-1, которая последнее время использовалась в качестве рулежной дорожки, удлинили до 3 км.

29 апреля впервые на обновленную искусственную взлетно-посадочную полосу нижегородского аэропорта совершили посадку лайнеры из Москвы авиакомпаний S7 Аэрофлот , сообщается на сайте Росавиации. «Заход на посадку осуществлялся с помощью нового наземного навигационного оборудования и средств радиотехнического обеспечения полетов», — говорится в сообщении.

Экипажи самолетов высоко оценили работу модернизированной аэродромной инфраструктуры. Также изменения почувствовали и пассажиры.

— Приземлился на новую взлетную полосу в Стригино. Небо и земля с прежней, — поделился впечатлениями депутат Госдумы Александр Курдюмов , который 2 мая прилетел в Нижний Новгород.

С вводом в эксплуатацию ВПП-1 нижегородский аэропорт сможет принимать самолеты большего размера: вплоть до Ан-124, Ил-96-300 и Boeing 747-400 (с ограничением взлетной массы до 375 т). Также на территории будет оборудовано 57 стоянок для воздушных судов.

В 2014 году началось строительство нового пассажирского терминала — по проекту английского архитектурного бюро Hintan associates. 30 декабря 2015 года в новом терминале состоялась торжественная встреча первого рейса из Москвы. Также был обновлен перрон аэропорта.