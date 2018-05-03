Оренбуржцы приведут в порядок могилы ветеранов

3 мая в Оренбурге состоится акция «Помним. Чтим». В ее рамках оренбуржцы выйдут на уборку захоронений ветеранских кварталов на кладбищах «Степной», на ул. Монтажников и по проспекту Победы.

Начало субботника, приуроченного ко Дню Победы, в 10.00, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этот же день в парке им. Л. А. Гуськова у памятника «Детям войны» в 16.00 пройдет встреч и воспоминаний «Никто не забыт, ничто не забыто!»

3 мая в Оренбурге пройдет вечер посвященный Победе в Великой Отечественной войне