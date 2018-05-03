В Кузбассе студотряды будут заниматься рекультивацией земель

Врио губернатора провел встречу с бойцами студенческих отрядов и обсудил с ними программу социально-экономического развития Кузбасса.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в ходе встречи с представителями студенческих отрядов Цивилев обсудил ряд важных вопросов, поблагодарил бойцов за помощь в ликвидации последствий трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Студенты работали вместе со спасателями и медработниками, дежурили в оперативном штабе, на телефонах горячей линии, на посту возле мемориала.

Представители отрядов рассказали Сергею Цивилеву о том, чем занимаются студотряды в Кузбассе: о строительных, педагогических, сельскохозяйственных, медицинских, поисково-спасательных, сервисных отрядах, о деятельности «Снежного десанта».