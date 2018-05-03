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В Кузбассе студотряды будут заниматься рекультивацией земель
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В Кузбассе студотряды будут заниматься рекультивацией земель 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Врио губернатора провел встречу с бойцами студенческих отрядов и обсудил с ними программу социально-экономического развития Кузбасса.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в ходе встречи с представителями студенческих отрядов Цивилев обсудил ряд важных вопросов, поблагодарил бойцов за помощь в ликвидации последствий трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Студенты работали вместе со спасателями и медработниками, дежурили в оперативном штабе, на телефонах горячей линии, на посту возле мемориала.
Представители отрядов рассказали Сергею Цивилеву о том, чем занимаются студотряды в Кузбассе: о строительных, педагогических, сельскохозяйственных, медицинских, поисково-спасательных, сервисных отрядах, о деятельности «Снежного десанта».
Глава региона предложил студенческим отрядам принять активное участие в составлении программы социально-экономического развития региона до 2035 года. Представители студотрядов в ходе дискуссии с Цивилевым предложили создать в Кузбассе первые в России специализированные отряды по рекультивации земель. Также студенты выразили желание принять участие в строительстве объездной дороги в обход Кемерова, тем более, что они уже имеют опыт работы в дорожной сфере.
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