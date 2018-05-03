Разрушенную екатеринбургскую лабораторию отдадут детям

Знаменитый памятник истории — лабораторию Симановской мельницы на улице Челюскинцев — решено превратить в детский клуб. Теперь здание ожидает капитальная реконструкция, условия которой прописаны в акте экспертизы на сайте свердловского управления госохраны объектов культурного наследия.

Как следует из документа, на данный момент состояние памятника оставляет желать лучшего. В частности, его фундаменты и стены за время эксплуатации неоднократно подвергались намоканию, из-за чего кладка стен частично разрушена. Кроме того, часть кладки пострадала в результате «падения части конструкций при демонтаже рядом строящего здания». Речь идет о сносе элеватора Екатеринбургского мукомольного завода, произведенном в 2014 году посредством направленного обрушения. Взрывные работы были организованы специалистами компании «Р. В. С.» по заказу УГМК-Холдинга для строительства жилого комплекса «Макаровский квартал».

По данным экспертов из Челябинска, взрыв элеватора привел к отбивке горизонтальных карнизов по северной стене здания, разрушению карнизных и парапетных элементов стен на северо-восточном углу, полному отпадению штукатурного слоя внутри помещений второго этажа с северной стороны, трещинам в местах расположения межоконных простенков и в средней части надоконных кирпичных перемычек по северной стене.

Кроме того, при осмотре здания лаборатории были обнаружены эрозия кирпичной кладки, намокание каменных конструкций сводов над подвалом и обрушение не менее 50% стропильных конструкций крыши.

В ходе задуманной реконструкции планируется довольно масштабный объем работ. Для размещения в здании детского клуба внутреннее пространство лаборатории будет полностью перепланировано, а конструктивные элементы — усилены и частично заменены.

Для персонала и посетителей клуба будут сделаны несколько обособленных выходов, на первом и втором этажах разместятся помещения для досуговых занятий, гардероб, буфетная, административные кабинеты, видеозал, кладовые и туалеты (в том числе для инвалидов).

Подвал отдадут под вентиляционную камеру, электрощитовую, насосную хозяйственно-питьевую станцию, кладовую и оборудование для ввода слаботочных сетей. Чердачное пространство будет переоборудовано в мансардный этаж, где появятся досуговые помещения, видеозал и игровая комната.

В ходе реконструкции планируется демонтировать часть деревянных перегородок и кирпичных печей, стропильной конструкции крыши, центральной деревянной лестницы, крыльца бокового входа со стороны юго-западного фасада и крыльца с козырьком со стороны северо-восточного фасада. Вместо них появятся монолитные железобетонные перекрытия и лестница, которую затем отделают историческими деревянными панелями и балясинами. Конструкцию здания также дополнят новыми несущими стенами, заменят крышу и поставят дверные проемы с металлическими перемычками.

При этом эксперты рекомендуют оставить в неприкосновенности объемно-планировочное решение здания на 1908 год с центральным расположением главной лестницы, капитальные несущие стены, «вальмовую» форму крыши, архитектурную композицию фасадов с неклассическим декором, а также архитектурное решение главного входа на западном фасаде.

Здание лаборатории было построено на территории мельницы в 1907-1908 годах предпринимателями Макаровыми, которые купили здание у ее прежнего владельца — купца Ильи Симанова, в прошлом — городского головы Екатеринбурга . В 30-х годах прошлого века здание использовалось как жилое, затем в качестве склада Екатеринбургского мукомольного завода. Проект строительства ЖК «Макаровский квартал» предусматривает сохранение объекта и включение его в композицию жилого комплекса.

Кроме того, отреставрирована будет и сама Макаровская мельница. Как ранее сообщало «Уралинфорбюро», там планируется полный демонтаж современных внутренних конструкций здания, включая железобетонный каркас, перекрытия, лестницы, лестничные клетки и перегородки.

Вместо них планируется установить новый монолитный железобетонный фундамент, колонны, плиты перекрытия, лестнично-лифтовые шахты и инженерные сети. Проектом также предусмотрена реставрация фасадов с восстановлением архитектурного облика мельницы начала ХХ века, сохранением объемов, надстроенных при реконструкции 1980-1990-е годы.

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