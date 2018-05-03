Парад, эстафета, салют: программа празднования 9 мая в Новосибирске

Празднование Дня Победы в этом году начнётся в 9 часов 15 минут с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина (на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова).

■В 10 часов — военный парад войск Сибирского гарнизона на площади им. Ленина.

■В 10 часов 45 минут стартует общественная гражданская акция «Бессмертный полк».

Колонна пройдёт по Октябрьской магистрали, Красному проспекту до Дома офицеров (Красный проспект, 63). Во главе шествия пройдут курсанты со Знаменем Победы, а также ретротехника времен ВОВ. Участники шествия пронесут флаги СССР, союзных республик и флаг Победы. Непосредственно перед Бессмертным полком идёт Новосибирский городской духовой оркестр.

■В 11 часов 30 минут начнётся военно-патриотическая программа у здания Дома офицеров.

■С 12 до 19 часов в Первомайском сквере состоятся праздничная интерактивная программа, информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации — твой выбор!»

■В 12 часов 30 минут — торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на Монументе Славы.

■В 13 часов врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть возложат венки и цветы на мемориальном воинском захоронении «Раненый воин» (Заельцовское кладбище).

■С 13 часов 30 минут до 17 часов 30 минут — 72-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина (на Красном проспекте — от улицы Депутатской до улицы Сибревкома).

■С 15 до 18 часов на территории 17-го Военного городка Октябрьского района города Новосибирска (плац между домами № 5 и 7) состоится историческая реконструкция, посвящённая празднованию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

■С 18 до 21 часа 50 минут — на площади имени Ленина пройдёт праздничная программа.

Она завершится фейерверками, которые прогремят сразу на нескольких городских площадках: на площади имени Ленина, мемориальном комплексе «Монумент Славы», городском пляже «Наутилус» (артиллерийский салют), стадионе «Локомотив», площадке у ДК «Академия» в Советском районе (улица Ильича, 4), на территории детской музыкальной школы № 9 (улица Молодости, 13).

Где будут Вахты памяти?

с 1 по 10 мая — с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. на Посту № 1 на мемориальном ансамбле «Монумент Славы» в Ленинском районес 7 по 9 мая — с 12 до 14 ч. у Монумента воину-освободителю в Павловском сквере Калининского района.с 4 по 9 мая — у Монумента славы первомайцам, погибшим в 1941–1945 годах, в Первомайском районе.9 мая — у Монумента воинам-сибирякам в Центральном округе.9 мая — у стелы «Звезда» в Кировском районе.9 мая— у памятника воину-освободителю «Алёша» в Советском районе. Весь май — у стелы «Блокадники» в Октябрьском районе.