Ещё
Парад, эстафета, салют: программа празднования 9 мая в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парад, эстафета, салют: программа празднования 9 мая в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 15 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Празднование Дня Победы в этом году начнётся в 9 часов 15 минут с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина (на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова).
■В 10 часов — военный парад войск Сибирского гарнизона на площади им. Ленина.
■В 10 часов 45 минут стартует общественная гражданская акция «Бессмертный полк».
Колонна пройдёт по Октябрьской магистрали, Красному проспекту до Дома офицеров (Красный проспект, 63). Во главе шествия пройдут курсанты со Знаменем Победы, а также ретротехника времен ВОВ. Участники шествия пронесут флаги СССР, союзных республик и флаг Победы. Непосредственно перед Бессмертным полком идёт Новосибирский городской духовой оркестр.
■В 11 часов 30 минут начнётся военно-патриотическая программа у здания Дома офицеров.
■С 12 до 19 часов в Первомайском сквере состоятся праздничная интерактивная программа, информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации — твой выбор!»
■В 12 часов 30 минут — торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на Монументе Славы.
■В 13 часов врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть возложат венки и цветы на мемориальном воинском захоронении «Раненый воин» (Заельцовское кладбище).
■С 13 часов 30 минут до 17 часов 30 минут — 72-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина (на Красном проспекте — от улицы Депутатской до улицы Сибревкома).
■С 15 до 18 часов на территории 17-го Военного городка Октябрьского района города Новосибирска (плац между домами № 5 и 7) состоится историческая реконструкция, посвящённая празднованию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
■С 18 до 21 часа 50 минут — на площади имени Ленина пройдёт праздничная программа.
Она завершится фейерверками, которые прогремят сразу на нескольких городских площадках: на площади имени Ленина, мемориальном комплексе «Монумент Славы», городском пляже «Наутилус» (артиллерийский салют), стадионе «Локомотив», площадке у ДК «Академия» в Советском районе (улица Ильича, 4), на территории детской музыкальной школы № 9 (улица Молодости, 13).
Где будут Вахты памяти?
с 1 по 10 мая — с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. на Посту № 1 на мемориальном ансамбле «Монумент Славы» в Ленинском районес 7 по 9 мая — с 12 до 14 ч. у Монумента воину-освободителю в Павловском сквере Калининского района.с 4 по 9 мая — у Монумента славы первомайцам, погибшим в 1941–1945 годах, в Первомайском районе.9 мая — у Монумента воинам-сибирякам в Центральном округе.9 мая — у стелы «Звезда» в Кировском районе.9 мая— у памятника воину-освободителю «Алёша» в Советском районе. Весь май — у стелы «Блокадники» в Октябрьском районе.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Ночью в Новосибирске кто-то развернул БМП на постаменте «Айболит» работает в Новосибирском зоопарке В Новосибирске пройдет конференция по рекламе в социальных сетях SMM-Десант
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ объяснила отказ от встречи с британцами74
Банки начали переводить деньги на карты по-новому14
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США433
Абрамович предстал перед швейцарским судом21
«Они обречены»44
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение