Роспотребнадзор: Около 10 тыс. человек пострадали от укусов клещей в РФ с 15 марта

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), в медицинские организации РФ обратились около 10 тыс. пострадавших от укусов клещей с 15 марта 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«C 15 марта 2018 г. начат еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами (иксодовый клещевой бореллиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека) во всех федеральных округах. Согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились чуть более 10 тыс. человек по поводу присасывания клещей, что в 1,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и среднемноголетними значениями. Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Краснодарском, Ставропольском крае , Иркутской, Ростовской областях, Республике Крым . В РФ не зарегистрировано случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом, гранулоцитарным анаплазмозом человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при подготовке к открытию детских (летних) оздоровительных учреждений в субъектах РФ особое внимание уделяется акарицидной обработке их территорий. В 2018 г. запланировано обработка более 33 тыс. га с проведением контроля качества этих работ.

«Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, на сегодняшний день в субъектах РФ привито более 1,3 млн человек», — заключили в ведомстве.