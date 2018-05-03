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Строившего космодром Восточный конкурсного управляющего дисквалифицировали
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Строившего космодром Восточный конкурсного управляющего дисквалифицировали 

РИА Новости 22 минуты назад
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Конкурсного управляющего обанкротившегося ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), строившего космодром Восточный в Приамурье, дисквалифицировали, сообщает прокуратура Приморья.
"Уссурийский городской прокурор в ходе проверки исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве) выявил нарушения в деятельности конкурсного управляющего ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Установлено, что указанное лицо ненадлежащим образом исполняло обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, управляющий неоднократно нарушал сроки проведения заседаний комитета кредиторов и отступал от очередности погашения платежей. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такие же нарушения.
Арбитражный суд Приморского края дисквалифицировал управляющего на шесть месяцев.
Экс-директора ТМК Виктора Гребнева судят за то, что, по версии следствия, он заключал заведомо невыгодные для компании договоры поручительства, похитив тем самым более 288 миллионов рублей. Кроме этого, он заключил еще ряд договоров, что привело к причинению ТМК ущерба на общую сумму свыше 130 миллионов рублей. Также Гребневу предъявлено обвинение по факту преднамеренного банкротства компании.
Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк. В отношении Гребнева было возбуждено дело по статье «злоупотребление полномочиями». Также под стражу взят нынешний руководитель ТМК.
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