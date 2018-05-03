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В Красноярске рассыпающиеся бордюры решили зашпаклевать
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В Красноярске рассыпающиеся бордюры решили зашпаклевать 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Бордюры, которые установили в прошлом году в мкр Покровка г. Красноярска начали рассыпаться. И вместо того, чтобы заменить их на качественные, их шпаклюют, сообщает депутат Владимир Владимиров.
Оригинально замаскируют некачественную работу на ул. 3-ей Дальневосточной. Подрядчики уже больше недели замазывают их шпаклёвкой, а потом белят. По рассказам местных жителей, перед тем, как начать работы, бордюры промыли от пыли и песка. Как уверяют строители, всё это ненадолго и в ближайшее время они снова рассыплются. Напомним, в пршлом году к качеству уснанавливаемых бордюров со стороны жителей и специалистов было масса нареканий.
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