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Мэр Новокузнецка назвал своего нового заместителя
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Мэр Новокузнецка назвал своего нового заместителя 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В южной столице Кузбасса пост заместителя главы города и руководителя аппарата получил Павел Камбалин. Известно, что чиновник работает в мэрии уже три года и до недавнего времени занимал должность начальника управления экономического развития, промышленности и инвестиций. Отметим, что ранее эту должность занимала Анна Довыденко, которая 26 апреля ушла в отставку.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что новый руководитель должен будет «создать на основе оперативности, прозрачности, открытости и доверия современную систему взаимоотношений между исполнительной властью и общественностью».
Игорь Украинцев, совет народных депутатов Кемеровской области: «Павел Камбалин человек молодой, амбициозный и на фоне своих коллег достаточно профессионально подходит решению тех или иных вопросов. Оценить данное назначение можно только с положительной стороны. При этом должность довольно непростая и здесь все будет зависеть от его коммуникативных навыков, но я уверен, что он справится. Хотелось, чтобы подобных назначений было как можно больше, перед городом поставлены серьезные задачи, а потому молодых и профессиональных управленцев в администрации должно быть больше. Это назначение можно оценить как некий старт формирования новой команды, с которой господин Кузнецов пойдет на выборы».
Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.
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