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«Дом становится островом в грязи после дождя»
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«Дом становится островом в грязи после дождя» 

Все новости Новосибирской области 42 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Мы живем в центре мегаполиса, дом построен в 1963 году. Но условия хуже, чем в новостройке. Как только пройдет дождь, наступит весенне-осенний период, оказываемся на острове, вокруг непролазная грязь», — рассказал старший по дому Всеволод Гулев.
Старожилы говорят, что раньше вокруг территории третьего дома на улице Героев труда было асфальтовое покрытие. Сегодня там только ямы, глубокие лужи и грязь. Старший по дому не раз обращался в управляющую компанию. Оказалось, благоустройство этого участка — не в их компетенции.
Управляющая компания показывает кадастровый план, где территория дома заканчивается на отмостке, и благоустройство тротуара в обязанности компании не входит. Правда, на вопрос, куда уходят деньги, которые жильцы платят за уборку придомовой территории, у компании есть документальный ответ, датированный 1989-м годом.
«Когда с нас нужно собрать деньги за уборку, нам считают по техпаспорту 1989 года. В том документе наша территория заканчивается у забора. А когда говорим, как быть, мы вам платим, помогите, делается кульбит», — продолжает Всеволод Гулев.
«За домом вообще невозможно гулять, там бутылки из-под пива, бутылки пластиковые, стеклянные, пакеты — все это лежит, никто не убирает. А мы платим за то, что там наводится порядок», — говорит жительница дома.
Пару лет назад жильцы самостоятельно установили бетонную дорожку на парковке. В начале марта этого года от нее осталась только щебенка. Считают, виновата снегоуборочная техника. В управляющей компании пообещали исправить ситуацию.
«Здесь такая ситуация: жители самостоятельно установили несколько плиток, просто положили штучек пять, сделали пешеходную дорожку. То есть, она ни на карте, нигде не обозначена. Механизатор, выполняя уборку, задел ее и несколько плиток сдвинул, поэтому обращение к нам поступило. Мы его отработаем и в течение мая все сделаем», — пообещала заместитель директора по эксплуатации жилого фонда Татьяна Топчиева.
В управляющей компании жителям советуют воспользоваться федеральной программой благоустройства. Однако в прошлом году люди уже пытались подать документы, но дом в программу не включен. В этом году будут пробовать снова.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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