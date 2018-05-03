Заброшенные секретные объекты времен СССР

С распадом Советского Союза многие существовавшие на его территории секретные объекты военного или стратегического назначения оказались заброшены. В большинстве случаев причиной стало отсутствие финансирования. В наши дни к ним проявляют активный интерес туристы.

Институт биоинженерии на острове Возрождения

Этот остров расположен в Аральском море. В советскую эпоху на нем функционировал научный комплекс, специализировавшийся на биоинженерии. Говорят, здесь проходили разработки и испытания биологического оружия. Объект тщательно охранялся, на остров был категорически запрещен доступ посторонних.

Но в 90-е годы все изменилось. Объект законсервировали, а персонал вынужден был покинуть остров. Сегодня можно увидеть на нем заброшенные здания корпусов и лабораторий. Оборудование не было вывезено полностью, и на остров не раз наведывались мародеры, которые за 10 растащили все, что представляло собой какую-то ценность. О том же, какими именно исследованиями занимались ученые на острове Возрождения, нет никаких сведений.

Бывший ЗКП под Аксаем

В поросшем лесом овраге под названием Мухина балка, расположенном в районе Аксая ( Ростовская область ), сохранились остатки бетонных сооружений, куда ведут круглые отверстия-проемы. Когда-то тут находился ЗКП (запасной командный пункт СКВО. Такие бункеры в СССР возводили на случай ядерной войны.

Объект был построен в 50-60-х годах. Внутри холма проложили тоннели высотой 8 метров и длиной 85 метров. Они были спроектированы так, чтобы уцелеть даже при прямом попадании атомной бомбы.

По некоторым данным, в советские годы в Мухиной балке испытывали пороховые имитаторы ядерных взрывов. Местные жители рассказывают о грохоте и доходящих до неба столбах пламени. Были случаи, когда в близлежащих поселениях уходили под землю дома и хозяйственные постройки. Официальным назначением бункера являлись ремонт и хранение военной бронетехники. По слухам, там же функционировали подземные военные лаборатории, но их деятельность была уже засекреченной.

С середины 80-х никаких испытаний на объекте больше не проводилось. А в 1993 году он был окончательно закрыт. После того как сотрудники покинули ЗКП, сюда потянулись местные жители. Они вывозили из бункера мебель, сантехнику, скручивали кабели, даже снимали паркет…

В 1998 году на территории бывшего секретного бункера был открыт Аксайский военно-исторический музей. Теперь сюда официально водят посетителей.

У этого заброшенного бункера в районе деревни Морозовка есть еще одно название — «Нора». В советское время он имел статус ЗКП Черноморского флота. Если бы началась ядерная война, именно отсюда должно было вестись командование боевыми действиями.

Строительство объекта началось в 1977 году. Оно проходило в строжайшей секретности: даже сами строители думали, что здесь будет просто каменный карьер. Для отвода глаз на соседней горе Гасфорт возвели завод по производству щебня. Туда свозили извлеченный из карьера камень. Все сооружения, имеющие отношение к ЗКП, тщательно замаскировали. Например, два входа, ведущие в бункер, представляют собой бетонные плиты, на которых черной краской нарисованы имитации окон. А на шоссе, ведущему к Морозовке, специально устроена полоса препятствий из камней. Это было сделано для того, чтобы незваные гости добирались до объекта пешком и в случае введения военного положения их легче было проконтролировать.

Глубина бункера общей площадью 17,5 тысячи квадратных метра составляет более 200 метров, его подземная часть состоит из четырех ярусов.

В начале 90-х, как и многие другие, «Объект-221» был «заморожен», а затем разграблен мародерами. Сегодня туда забредают лишь любопытные туристы и охотники за металлом.

Установка «Двина» в Кекаве

Речь идет о ракетной пусковой установке, с 1964 года размещавшейся в лесах Кекавы ( Латвия ), недалеко от Риги . Объект представлял собой систему из четырех пусковых шахт глубиной около 35 метров, а также подземных бункеров.

После распада СССР комплекс оказался частично затоплен. Знатоки предупреждают, что ходить сюда без сопровождения опытных сталкеров опасно. И не только из-за воды. Из недр шахты могут вырываться ядовитые испарения ракетного топлива — гептила. Понятно, что подобные «развлечения» могут привлекать только экстремалов.