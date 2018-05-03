«Запах крови не уходит» — санитарный поезд восстановили музейщики

На станции «Сеятель» сотрудники музея города Новосибирска , любители военной истории и студенты медицинского колледжа реконструируют события времен Великой Отечественной, когда между фронтом и тылом курсировали санитарные поезда.

«Бывает такое, мурашки по коже бегают, потому что это слишком страшно. Есть у нас операционная, перевязочный кабинет. А далее — кровати. Там наиболее тяжелые пациенты лежат, которым необходим постоянный уход», — рассказала студентка 3-го курса новосибирского медицинского колледжа Дария Ковалева.

В санитарном поезде, как правило, 15 — 20 вагонов. В том числе, баня, морг, прачечная, кухня. Там стояли большие котлы. Варили на две тысячи человек. В составе было несколько операционных. Внутри стойкий запах карболки — дезинфицирующей жидкости.

«Анестезии никакой. Стакан водки. Палка в зубы — и пошла операция. Мы говорили ветеранам: «Ну, как же так? Прошло больше 70 лет со времени окончания страшной войны, а в вагонах до сих пор тяжелый запах». И они снисходительно улыбались, глядя на нас, молодых. Говорили: «Ну, да. Это запах крови. Он никогда и никуда не уйдет», — говорит главный хранитель фондов музея истории Западно-Сибирской железной дороги Александр Зюбан.

С вокзалов — в госпитали. Их в Новосибирске в годы войны было 35. В основном, лечебные учреждения располагались в школах. Врачей консультировал знаменитый профессор Мышь, который написал больше 130 научных работ.

«Владимир Михайлович Мышь — это академик, профессор, доктор медицинских наук. В области хирургии, общей хирургии, конечно, Владимир Михайлович был как прорыв. Существует (мы думали легенда, но на самом деле) удивительная история о том, что раненные стремились попасть в Новосибирск, в новосибирские госпитали», — сообщила заместитель директора музея города Новосибирска Лариса Волкова

По словам историков, порой советские хирурги примеряли на себя роли саперов. Например, в 1943 году в один из эвакогоспиталей попал раненый красноармеец. Спина перебинтована. Развязали — ахнули: на боевом взводе — немецкая мина! Операция в итоге прошла успешно. По официальным данным, за годы войны новосибирские врачи вернули в строй 218 с половиной тысяч красноармейцев.