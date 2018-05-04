Отставку главы Якутии ждет весь регион

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Якутия теряет голову

«Ситуация в Якутии и Алтайском крае плохо контролируется главами этих субъектов, поэтому нельзя исключать, что они уйдут в отставку после инаугурации президента», — пишет «Интерфакс».

Осенью текущего года выборы глав субъектов пройдут в 21 регионе, в том числе в Москве Московской области , отставки же Борисова и Карлина позволят провести выборы глав уже в следующем году. Впрочем, источник издания оговаривается, что окончательное решение о судьбе глав Якутии и Алтайского края примет президент Владимир Путин , который пока еще не решил.

Стоит отметить, что в Якутии регулярно заявляют о скорой отставке Егора Борисова, однако он до сих пор находится в должности. В октябре 2017 года в СМИ даже попали сообщения, что Борисов написал заявление о сложении полномочий, но его представители опровергли эту информацию.

Новый толчок слухам придали обыски в Якутской Топливно-энергетической компании , которая входит в группу компаний «Сумма» братьев Магомедовых, арест за взятки двух депутатов Ил Тумэна и скандал с помощником Борисова на борту самолета компании «Аэрофлот» . Кроме того, население Якутии хуже всего проголосовало за кандидатуру Владимира Путина — ответственность за низкую и некачественную явку в Москве привыкли перекладывать на регионы.

Параллель между Егором Борисовым и уже уволенным губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым прослеживается и еще в одном — 63-летний глава Якутии имеет серьезные проблемы со здоровьем, как и его коллега. На лечение Егор Борисов летал в Южную Корею , по каким-то причинам проигнорировав отечественную медицину.

В комментарии РБК член координационного совета по предпринимательству при главе Якутии Ирина Высоких рассказала о провале Борисова, который совершенно не умеет работать с общественным мнением.

«Самое ужасное — как много народу жаждет отставки, ни один из моих знакомых предпринимателей не поддерживает его. Никто из общественников, с которыми взаимодействую, а это более десяти объединений. Это же надо такую ненависть вызвать у народа, который еще недавно за тебя голосовал», — удивляется Высоких.

В пресс-службе администрации главы Якутии заявили, что сведения об отставке — очередной слух, которых за последний год было около десяти.