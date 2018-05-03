Внештатный сотрудник: как регулировать трудовые отношения?

В действующем законодательстве РФ нет определения «внештатный работник». Сотрудник, который трудится на благо компании за пределами офиса, может быть дистанционным, разъездным или надомным в зависимости от типа обязанностей. Зульфия Юпашевская, руководитель отдела кадровых услуг компании BDO UniconOutsourcing, рассказала, как закрепить с такими работниками трудовые отношения.

Дистанционный работник

Согласно трудовому кодексу РФ, дистанционный работник — это сотрудник, который выполняет свои обязанности вне стационарного рабочего места, общаясь с руководителем в режиме online. На таких работников распространяется действие трудового законодательства, а трудовые отношения закрепляются в договоре о дистанционной работе.

Данный документ можно оформить в электронном виде, но тогда работодатель не позднее трех дней с даты подписания договора должен отправить его работнику заказным письмом. Определять, вносить ли при этом запись о работе в трудовую книжку сотрудника необходимо по соглашению сторон.

Российское законодательство гласит: работодатель вправе устанавливать сотруднику график работы, а также вносить дополнительные условия в трудовой договор, если они не ухудшают положение работника по сравнению с гарантиями, предоставляемыми ТК РФ. Однако работодатель при этом не освобождается от уплаты взносов, необходимости обучать сотрудника и так далее. Также компания обязана предоставить дистанционному работнику все необходимые для работы устройства и средства связи. Такой сотрудник может арендовать или использовать собственное оборудование, но тогда вам придется компенсировать расходы за их использование. Этот пункт также должен быть прописан в договоре.

Будьте аккуратны при поиске работников в других регионах. Не забывайте о региональных коэффициентах, дополнительных надбавках и так далее. Посчитайте стоимость командировок, телефонных переговоров, поддержки ИТ-инфраструктуры.

Расторгнуть договор с дистанционным коллегой вы сможете по основаниям, предусмотренным трудовым договором.

Надомный работник

С такими сотрудниками работодатель заключает трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов, которые либо приобретает наниматель, либо те, что надомник приобретает за свой счет. При этом работодатель обязан оплатить износ механизмов или инструментов, которые использует надомник. Выплата такой компенсации, а также возмещение иных расходов, связанных с выполнением работ на дому, производятся работодателем в порядке, определенном трудовым договором.

Надомник может выполнять свои работы, привлекая членов семьи, однако трудовые отношения между ними и работодателем не возникают.

Расторгнуть трудовой договор с надомниками можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором.

Разъездная работа

Многие работодатели ошибочно оформляют с сотрудниками, чья работа предполагает регулярные поездки, договор о дистанционной работе. Однако разъездной характер работы, в отличие от дистанционной работы, предполагает регулярные поездки сотрудника по клиентам, точкам продаж, т.е. можно сказать, что природа такой работы абсолютна иная.

Иногда сотрудники с разъездным характером могут направляться в служебные командировки, если цель такой командировки не связана с непосредственным выполнением должностных обязанностей (например, на обучающий тренинг). Оплачивать расходы на такие поездки необходимо с учетом среднего заработка, причем у работников с фиксированным окладом и премиями средний заработок, как правило, выше, чем просто оклад.

Если же сотрудник осуществляет служебную поездку, то это не является служебной командировкой и в этом случае оплата такой поездки осуществляется исходя из оплаты по окладу, что позволяет экономить ФОТ у сотрудников, которые направляются в служебные командировки. Если при таком условии человек отправляется в многодневную командировку, он также может получать суточные (если не была установлена надбавка за разъездной характер), компенсацию расходов на проживаниеи транспорт. Избавив себя от многочисленных «командировок» вам не придется оформлять огромное число приказов, служебных записок и так далее.

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