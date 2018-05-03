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СМИ узнали план Вексельберга по поддержке бизнеса в связи с санкциями
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СМИ узнали план Вексельберга по поддержке бизнеса в связи с санкциями 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Попавшая под новые санкции США группа «Ренова» Виктора Вексельберга направила в правительство РФ обширный список мер поддержки для своих активов — от рефинансирования кредитов до запрета на импорт газировки и минералки, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным издания, сейчас перечень рассматривается в профильных министерствах — там, как и в самой группе и ее компаниях, от комментариев газете отказались.
Список послаблений, которые запросила «Ренова», крайне широк, и в случае их принятия они создадут для группы отдельную льготную экономическую среду, отмечает издание. В частности, «Ренова» просит рефинансирования в госбанках полученных на Западе кредитов на 820 миллионов евро под залог 26,5% акций «Русала» без привязки к рыночной стоимости акций алюминиевой компании, «не отражающей их фундаментальную стоимость», а также помощи в рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 миллиардов рублей, если на эти компании распространят «вторичные санкции» и они не смогут обслуживать долги.
Кроме того, «Ренова» просит содействия и преференций в получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов, различных таможенных льгот. Среди последних, например, заградительные ввозные пошлины для конкурентов новочебоксарского «Химпрома» и нулевые — на сырье для комбината, заградительные пошлины на энергооборудование конкурентов Уральского турбинного завода, а также полный запрет импорта напитков и воды для поддержки «Байкал холдинга». В тарифы «Аэропортов регионов» предложено внести «премию за риск инвестирования» в компании под санкциями в 5%.
Источник газеты, знакомый с ситуацией, указывает, что спектр предложений «Реновы» «максимально широк, поскольку собирали темы по всей группе». По его словам, поддержка государства будет направлена прежде всего на сохранение рабочих мест в компаниях, попавших под санкции или тесно связанных с ними. Сделки M&A, а также меры тарифного и таможенного регулирования если и будут задействованы, то в последнюю очередь.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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