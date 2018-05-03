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«Ренова» запросила у правительства денег и льгот
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«Ренова» запросила у правительства денег и льгот 

BFM.RU 14 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Ренова», подпавшая в начале апреля под санкции США вместе со своим владельцем Виктором Вексельбергом, направила в правительство обширный список мер поддержки для своих активов, пишет «Коммерсантъ».
Группа, в частности, просит рефинансирования в госбанках долга перед западными банками на 820 млн евро под залог 26,5% акций «РусАла» без привязки к рыночной стоимости акций алюминиевой компании, а также помощи в рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 млрд руб. (субсидирование ставок и госгарантии), если на эти компании распространят «вторичные санкции» и они не смогут обслуживать долги.
Также «Ренова» просит содействия и преференций в получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов, различных таможенных льгот. К ним, например, относятся заградительные ввозные пошлины для конкурентов новочебоксарского «Химпрома» и нулевые — на сырье для комбината, заградительные пошлины на энергооборудование конкурентов «Уральского турбинного завода», а также полный запрет импорта напитков и воды для поддержки «Байкал холдинга».
Наконец, в тарифы аэропортов под управлением холдинга «Аэропорты регионов» предложено внести «премию за риск инвестирования» в компании под санкциями в 5%.
В настоящее время перечень мер по поддержке «Реновы» рассматривают профильные министерства, которые, как и сама группа и ее компании, отказались от комментариев.
Источник «Коммерсанта» считает, что «поддержка будет направлена прежде всего на сохранение рабочих мест в компаниях, попавших под санкции или тесно связанных с ними». По его мнению, «Ренова» может получить поддержку в виде оборотных средств и прочей ликвидности, а также за счет закупок госструктурами, Гохраном и Госрезервом, а «меры тарифного и таможенного регулирования, если и будут задействованы, то в последнюю очередь».
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