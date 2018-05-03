Жительница Алтайского края отсудила у владельца злой собаки 99 тысяч рублей

Жительница Алтайского края , которую покусала собака, отсудила у ее хозяина 99 тысяч рублей.

Установлено, что сосед потерпевшей отпустил гулять свою собаку породы «стаффордширский терьер» без намордника. У женщины были зафиксированы ссадины, раны, кровоподтеки. Сильно пострадала правая рука.

Но хозяин собаки пытался обжаловать решение суда, обвинив во всем потерпевшую. По его словам, женщина сама спровоцировала животное. Она знала, что собака находиться на улице без намордника и вышла из дома.

Суд не изменил своего решения.