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Центр Екатеринбурга в очередной раз перекроют из-за Парада Победы
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Центр Екатеринбурга в очередной раз перекроют из-за Парада Победы 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В столице Урала в рамках подготовки к Параду Победы состоится в очередной раз ночная репетиция с участием военной техники. С 8 часов вечера центр города будет перекрыт, сообщает в четверг, 3 мая, «АиФ-Урал».
Центр Екатеринбурга будет перекрыт для автомобилистов и пешеходов с 8 часов вечера 3 мая и до 4 часов утра 4 мая. В частности, инспекторы ГИБДД перекроют движение по проспекту Ленина от улицы Луначарского до улицы Репина, также будут закрыты: Репина (от Ленина до Малышева), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина) и Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).
Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции будет перекрыто движение на время прохождения военной колонны от Екатеринбургского гарнизона до центра города:
по Окраинной (от Палисадной до Дорожной);по Дорожной (от Окраинной до Военной);по Военной (от Дорожной до Патриса Лумумбы);по Патриса Лумумбы (от Военной до Московской);по Московской (от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина);по Посадской (от Большакова до Пальмиро Тольятти);по Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской);по Репина (от Малышева до Ленина);по Малышева (от Московской до Репина);по Попова (от Московской до Репина).
Стоит отметить, что сегодня состоится предпоследняя репетиция личного состава ЦВО и военной техники. Генеральная репетиция пройдет в ночь с 7 на 8 мая.
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