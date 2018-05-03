Ещё
Из-за репетиции парада Победы вечером перекроют пол-Екатеринбурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за репетиции парада Победы вечером перекроют пол-Екатеринбурга 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В четверг, 3 мая, в центре Екатеринбурга пройдет предпоследняя репетиция парада Победы. Из-за этого инспекторы ГИБДД с 20:00 до 04:00 перекроют улицы.
Автомобилисты не смогут проехать по проспекту Ленина от Луначарского до Репина, по Репина от Ленина до Малышева, по 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев.
Движение по проспекту Ленина также будет закрыто для пешеходов — они не смогут перейти дорогу с одной стороны улицы на другую во время репетиции.
Кроме того, на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона в центр гаишники оперативно будут закрывать движение транспорта по Окраинной от Палисадной до Дорожной, по Дорожной от Окраинной до Военной, по Военной от Дорожной до Патриса Лумумбы, по Патриса Лумумбы от Военной до Московской, по Московской от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина, по Посадской от Большакова до Пальмиро Тольятти, по Пальмиро Тольятти от Посадской до Московской, по Репина от Малышева до Ленина, по Малышева от Московской до Репина, по Попова от Московской до Репина.
Из-за репетиции в центре города автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по изменённым маршрутам. Сама репетиция начнётся в 22:00.
Посмотреть, как прошла первая ночная репетиция парада, можно здесь. Мы также вели прямой эфир с третьей репетиции, когда в центр выехали танки. Тогда командующий ЦВО сам показал военным, как нужно маршировать.
Последняя репетиция станет генеральной, она пройдет в ночь с 7 на 8 мая.
e1.ru: последние новости
Юлия Михалкова вспомнила Первомай и своё детство в эфире шоу «Привет, Андрей» С долгами бизнесменов Павла Неверова и Олега Ёлкина будут расплачиваться их наследники Тело женщины отнесло за ночь на 40 километров: подробности трагедии на «Оленьих ручьях»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ объяснила отказ от встречи с британцами74
Банки начали переводить деньги на карты по-новому14
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США433
Абрамович предстал перед швейцарским судом21
«Они обречены»44
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение