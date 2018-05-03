Из-за репетиции парада Победы вечером перекроют пол-Екатеринбурга 

В четверг, 3 мая, в центре Екатеринбурга пройдет предпоследняя репетиция парада Победы. Из-за этого инспекторы ГИБДД с 20:00 до 04:00 перекроют улицы.
Автомобилисты не смогут проехать по проспекту Ленина от Луначарского до Репина, по Репина от Ленина до Малышева, по 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев.
Движение по проспекту Ленина также будет закрыто для пешеходов — они не смогут перейти дорогу с одной стороны улицы на другую во время репетиции.
Кроме того, на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона в центр гаишники оперативно будут закрывать движение транспорта по Окраинной от Палисадной до Дорожной, по Дорожной от Окраинной до Военной, по Военной от Дорожной до Патриса Лумумбы, по Патриса Лумумбы от Военной до Московской, по Московской от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина, по Посадской от Большакова до Пальмиро Тольятти, по Пальмиро Тольятти от Посадской до Московской, по Репина от Малышева до Ленина, по Малышева от Московской до Репина, по Попова от Московской до Репина.
Из-за репетиции в центре города автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по изменённым маршрутам. Сама репетиция начнётся в 22:00.
Посмотреть, как прошла первая ночная репетиция парада, можно здесь. Мы также вели прямой эфир с третьей репетиции, когда в центр выехали танки. Тогда командующий ЦВО сам показал военным, как нужно маршировать.
Последняя репетиция станет генеральной, она пройдет в ночь с 7 на 8 мая.