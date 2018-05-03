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Борьба за снятие торгового эмбарго США остается главной битвой для Кубы — глава Центрального союза рабочих Кубы
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Борьба за снятие торгового эмбарго США остается главной битвой для Кубы — глава Центрального союза рабочих Кубы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гавана, 2 мая /Синьхуа/ — Борьба за снятие торгового эмбарго США остается самой главной битвой для Кубы. Об этом заявил в среду генеральный секретарь Центрального союза рабочих страны Улисес Гиларте на Международной конференции солидарности с Кубой.
По его словам, усиливающиеся санкции препятствуют развитию и ведут к убыткам. У. Гиларте заявил, что Куба будет продолжать поддерживать международную борьбу трудящихся и социальных движений за справедливость, а также прогрессивные и левые правительства в Северной и Южной Америке.
Заместитель министра иностранных дел Кубы Ана Тересита Гонсалес Фрага подробно рассказала о том, как администрация президента США Дональда Трампа пытается обратить вспять разрядку в двусторонних отношениях, достигнутую за последние годы. «У них — сила, у нас — правда, и мы должны продолжать бороться, чтобы мир узнал об этом», — заявила дипломат.
Вместе с тем она подчеркнула, что Гавана открыта для «уважительного диалога» с Вашингтоном и сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Конференция, организованная Центральным союзом рабочих Кубы и Кубинским институтом дружбы народов, проводится каждый год после Международного дня трудящихся. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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