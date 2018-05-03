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Первое совместное использование пилотируемого и непилотируемого батискафов для глубоководных исследований в Южно-Китайском море
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Первое совместное использование пилотируемого и непилотируемого батискафов для глубоководных исследований в Южно-Китайском море 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гуанчжоу, 2 мая /Синьхуа/ — Китай отправил два батискафа на исследование холодного просачивания в глубинах Южно-Китайского моря. Об этом заявило в среду отделение Управления геологической разведки КНР в городе Гуанчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/.
Впервые два батискафа отечественного производства — непилотируемый «Хайма» /"Морской конек"/ и пилотируемый «Шэньхай юнши» /"Глубоководный храбрец"/ — использованы вместе в одной научной экспедиции.
По плану, экспедиция в зоне Хаймаского холодного просачивания в устье реки Чжуцзян в Южно-Китайском море была проведена 28-30 апреля с помощью научно-исследовательских судов «Хайян-6» и «Таньсо-1», которые соответственно доставили батискафы «Хайма» и «Шэньхай юнши».
Холодное просачивание — это зона океанского дна, где происходит просачивание сероводорода, метана и других углеводородов. Исследования в зоне Хаймаского холодного просачивания позволят собрать информацию об образовании запасов гидрата природного газа, экосистем холодных просачиваний и происхождения жизни на Земле.
Два батискафа совершили три совместных погружения для исследования холодного просачивания. В частности, «Хайма» взял образцы и провел изучение природного явления с помощью различных устройств, таких, как гидролокатор бокового сканирования, датчик метана и ловушка подводных существ. -0-
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