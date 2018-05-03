В Кемерове завершилось голосование о проведении салюта 9 мая

Стали известны результаты голосования о проведении праздничного салюта 9 мая в Кемерове

На сайте городской администрации завершился онлайн опрос о салюте на 9 мая. Больше 57% человек проголосовали за проведение традиционного праздничного салюта на День Победы. Более 18% жителей города предложили ничего не проводить, 16,83% кемеровчан высказались за запуск светящихся шаров, еще 7,21% высказали свое мнение в комментариях. Всего в голосовании приняли участие 3 886 человек.

Напомним, 4 апреля на сайте госзакупок исчезла закупка на 600 000 рублей. Средства должны были пойти на проведение праздничного салюта на Университетском мосту. Но власти отменили его в связи с трауром по погибшим в ТЦ «Зимняя Вишня». Однако, позже к главе города Илье Середюку обратились ветераны с просьбой все же провести салют. Для них и их семей 9 мая — это праздник, в Кемерове проживают более 3 700 участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.