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В Кемерове завершилось голосование о проведении салюта 9 мая
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В Кемерове завершилось голосование о проведении салюта 9 мая 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Стали известны результаты голосования о проведении праздничного салюта 9 мая в Кемерове.
На сайте городской администрации завершился онлайн опрос о салюте на 9 мая. Больше 57% человек проголосовали за проведение традиционного праздничного салюта на День Победы. Более 18% жителей города предложили ничего не проводить, 16,83% кемеровчан высказались за запуск светящихся шаров, еще 7,21% высказали свое мнение в комментариях. Всего в голосовании приняли участие 3 886 человек.
Напомним, 4 апреля на сайте госзакупок исчезла закупка на 600 000 рублей. Средства должны были пойти на проведение праздничного салюта на Университетском мосту. Но власти отменили его в связи с трауром по погибшим в ТЦ «Зимняя Вишня». Однако, позже к главе города Илье Середюку обратились ветераны с просьбой все же провести салют. Для них и их семей 9 мая — это праздник, в Кемерове проживают более 3 700 участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
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