Британец пнул «чертовски уродливую» ученицу и получил запрет на преподавание

Великобритании учителя признали виновным в грубом проступке и запретили ему преподавать пожизненно после того, как он сначала обозвал ученицу «чертовски уродливой», а затем пнул ее. Об этом пишет Daily Mail.

Наказанию подвергся 45-летний школьный учитель из графства Эссекс Пол Кауфман (Paul Kaufman). Как сообщается, мужчина также просил одну из учениц показать всем свой живот, когда он показывал свой, а другой поручал купить ему сигареты. Кроме того, он заявлял, что «предпочитает женщин без волос на теле», гладил девочек по голове, обсуждал свою интимную жизнь и делал непристойные ремарки. Как рассказывала директору школы одна из учениц, Кауфман «настолько сексуален, что вы заранее верите, что все им сказанное будет грубым».

Расследование в отношении педагога начали год назад. После этого мужчина уволился по собственному желанию еще до того, как был отстранен. Позднее Кайфман говорил, что пнуть школьницу было «одной из самых глупых вещей», которые он когда-либо делал. Как отметили члены оценочной комиссии, ранее мужчина был ответственным за защиту детей в школе и не должен был нарушать границы общения с учениками.

В январе сообщалось о другом британском учителе, которому пожизненно запретили преподавать после ночи, проведенной в отеле с ученицей. Сколько лет было девушке, а также были ли приняты к ней какие-либо меры, не сообщалось.