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Китайские журналисты посетили Мирский замок в Беларуси
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Китайские журналисты посетили Мирский замок в Беларуси 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе
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