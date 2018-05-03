Китайские журналисты посетили Мирский замок в Беларуси

Минск , 2 мая / Синьхуа / — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО . Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе

Минск, 2 мая /Синьхуа/ — 1 мая китайские журналисты, прибывшие в Беларусь для участия в пресс-туре, посетили Мирский замок, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Синьхуа/Вэй Чжунцзе