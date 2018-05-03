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В Подмосковье планируют создать селекционный центр для озеленения Москвы
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В Подмосковье планируют создать селекционный центр для озеленения Москвы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Селекционно-семеноводческий центр, в котором, в том числе, будут выращиваться деревья и цветы для озеленения столицы, намерены создать в Подмосковье. Об этом сообщил глава Рослесхоза Иван Валентик в интервью газете «Коммерсантъ».
"Сегодня уже есть предварительная договоренность по его созданию [селекционно-семеноводческого центра] с правительством Московской области: они готовы взять на себя 50% инвестиций в создание такого объекта, еще 50% — это федеральные деньги", — сказал Валентик, добавив, что строительство центра может занять менее года.
По его мнению, работу необходимо выстроить таким образом, чтобы вопросы озеленения городов Московского региона «были бы увязаны на питомник, которым владеет или управляет правительство Московской области».
Глава Рослесхоза подчеркнул, что в случае создания селекционного центра в Подмосковье столица может стать основным потребителем зеленых насаждений. Сейчас, по его словам, для озеленения улиц деревья, устойчивые к негативным воздействиям города, приходится закупать за рубежом, так как «у нас пока нет альтернативы по насаждениям такого же качества».
"Все потребности региона сегодня на 90% удовлетворяются за счет покупки саженцев в соседних областях. Притом, что Подмосковье — высокоурбанизированный регион, свой лесной селекционный центр им бы пригодился", — считает Валентик.
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