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Переговоры по строительству лесного селекционного центра в Подмосковье закончатся в июне
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Переговоры по строительству лесного селекционного центра в Подмосковье закончатся в июне 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Рослесхоз и власти Подмосковья рассчитывают в июне закончить согласование всех вопросов, необходимых для запуска строительства в Московской области селекционного центра для импортозамещения при озеленении городов региона, сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесхоза.
"Ориентировочно это будет июнь", — ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее о предварительной договоренности в интервью «Коммерсанту» рассказал глава Рослесхоза Иван Валентик. По его словам, сейчас речь идет о совместном (50/50) финансировании проекта из федеральных и региональных средств, однако участие в этом бизнеса было бы очень желательным. На строительство одного центра уйдет не менее года.
По данным Рослесхоза, сегодня 90% саженцев для озеленения городских территорий в Москве и Подмосковье закупается в соседних областях и за рубежом. По словам Валентика, аналог подмосковного проекта в России действует пока что только в Архангельской области.
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