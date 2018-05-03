Переговоры по строительству лесного селекционного центра в Подмосковье закончатся в июне 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Рослесхоз и власти Подмосковья рассчитывают в июне закончить согласование всех вопросов, необходимых для запуска строительства в Московской области селекционного центра для импортозамещения при озеленении городов региона, сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесхоза.
"Ориентировочно это будет июнь", — ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее о предварительной договоренности в интервью «Коммерсанту» рассказал глава Рослесхоза Иван Валентик. По его словам, сейчас речь идет о совместном (50/50) финансировании проекта из федеральных и региональных средств, однако участие в этом бизнеса было бы очень желательным. На строительство одного центра уйдет не менее года.
По данным Рослесхоза, сегодня 90% саженцев для озеленения городских территорий в Москве и Подмосковье закупается в соседних областях и за рубежом. По словам Валентика, аналог подмосковного проекта в России действует пока что только в Архангельской области.