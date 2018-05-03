Бывшему замсекретаря комитета КПК города Увэй Тао Цзюньфэну предъявлено обвинение по делу о коррупции

Ланьчжоу, 3 мая / Синьхуа / — Бывшему заместителю секретаря комитета КПК города Увэй /пров. Ганьсу, Северо-Западный Китай / Тао Цзюньфэну предъявлено обвинение в получении взяток. Об этом сообщила в четверг провинциальная народная прокуратура /НП/.

По поручению провинциальной НП, Народная прокуратура уезда Линьцзэ предъявила обвинение против Тао Цзюньфэна на рассмотрение в линьцзэском уездном народном суде.

Тао Цзюньфэн обвиняется в том, что во время пребывания на постах помощника мэра города Ланьчжоу, председателя городского комитета по делам развития и реформ, секретаря комитета КПК района Сигу города Ланьчжоу он, злоупотребляя служебным положением, требовал и получил взятки в особо крупном размере. -0-