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Бывшему замсекретаря комитета КПК города Увэй Тао Цзюньфэну предъявлено обвинение по делу о коррупции
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Бывшему замсекретаря комитета КПК города Увэй Тао Цзюньфэну предъявлено обвинение по делу о коррупции 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ланьчжоу, 3 мая /Синьхуа/ — Бывшему заместителю секретаря комитета КПК города Увэй /пров. Ганьсу, Северо-Западный Китай/ Тао Цзюньфэну предъявлено обвинение в получении взяток. Об этом сообщила в четверг провинциальная народная прокуратура /НП/.
По поручению провинциальной НП, Народная прокуратура уезда Линьцзэ предъявила обвинение против Тао Цзюньфэна на рассмотрение в линьцзэском уездном народном суде.
Тао Цзюньфэн обвиняется в том, что во время пребывания на постах помощника мэра города Ланьчжоу, председателя городского комитета по делам развития и реформ, секретаря комитета КПК района Сигу города Ланьчжоу он, злоупотребляя служебным положением, требовал и получил взятки в особо крупном размере. -0-
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