В аэропорту Иркутска у таджикистанцев изъяли 14 килограммов сухофруктов

У пассажиров не было при себе сопроводительных документов, в связи с чем вся продукция продукция подлежит уничтожению.

На прошлой неделе в аэропорту Ростова-на-Дону инспекторы Россельхознадзора обнаружили в ручной клади пассажиров из Узбекистана и Таджикистана десять килограммов животноводческой продукции.

Иностранцы везли с собой сливочное масло, домашний творог, жареную говядину и бараний курдюк. Все это также пришлось уничтожить.

Летом ростовские таможенники задержали гражданина Узбекистана, который пытался пронести через границу семь килограммов насвая. Табак мужчина спрятал среди одежды в спортивной сумке.