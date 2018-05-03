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В аэропорту Иркутска у таджикистанцев изъяли 14 килограммов сухофруктов
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В аэропорту Иркутска у таджикистанцев изъяли 14 килограммов сухофруктов 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 3 мая — Sputnik. В международном аэропорту Иркутска госинспекторы обнаружили в ручной клади и багаже пассажиров из Таджикистана сухофрукты и орехи общим весом 14 килограммов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
У пассажиров не было при себе сопроводительных документов, в связи с чем вся продукция продукция подлежит уничтожению.
На прошлой неделе в аэропорту Ростова-на-Дону инспекторы Россельхознадзора обнаружили в ручной клади пассажиров из Узбекистана и Таджикистана десять килограммов животноводческой продукции.
Иностранцы везли с собой сливочное масло, домашний творог, жареную говядину и бараний курдюк. Все это также пришлось уничтожить.
Летом ростовские таможенники задержали гражданина Узбекистана, который пытался пронести через границу семь килограммов насвая. Табак мужчина спрятал среди одежды в спортивной сумке.
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