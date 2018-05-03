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На «губернаторские» праймериз «Единой России» выдвинулось уже четверо
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На «губернаторские» праймериз «Единой России» выдвинулось уже четверо 

Primpress 53 минуты назад
Фото: Primpress
1 мая документы для участия в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на пост губернатора Приморья подал Владимир Исаков, сообщает PRIMPRESS.
Председатель Федерации профсоюзов Приморского края Исаков в 2017 году в третий раз подряд стал депутатом Думы Владивостока, прочно заняв в городском парламенте значимый пост председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. В политике Исаков является протеже Виктора Пинского, ныне первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ. В команде Пинского Исаков занимался бизнесом с 90-х годов, именно его Исаков и сменил на посту лидера Приморских профсоюзов в октябре 2015 г.
Также на пост высшего должностного лица края претендуют молодежный активист-общественник, помощник депутата Госдумы Вячеслав Гнездилов, экс-депутат Думы Владивостока Александр Приходько, депутат Заксобрания Приморья от 18-го округа (юго-восток Приморья с частью Находки) Всеволод Романов. Как сообщалось, последний приходится братом известному также с 90-х годов авторитетному находкинскому бизнесмену Евгению Романову.
Список участников предварительного голосования по определению кандидатуры на высшее должностное лицо Приморского края будет сформирован на региональном политсовете в мае. Выдвижение кандидатов произойдет на региональной партийной конференции в июне. Досрочные выборы главы Приморья состоятся в Единый день голосования 9 сентября.
При этом мало кто всерьез сомневается, что губернатором будет избран временно исполняющий соответствующие обязанности Андрей Тарасенко.
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