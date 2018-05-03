На «губернаторские» праймериз «Единой России» выдвинулось уже четверо

Председатель Федерации профсоюзов Приморского края Исаков в 2017 году в третий раз подряд стал депутатом Думы Владивостока , прочно заняв в городском парламенте значимый пост председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. В политике Исаков является протеже Виктора Пинского , ныне первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ. В команде Пинского Исаков занимался бизнесом с 90-х годов, именно его Исаков и сменил на посту лидера Приморских профсоюзов в октябре 2015 г.

Также на пост высшего должностного лица края претендуют молодежный активист-общественник, помощник депутата Госдумы Вячеслав Гнездилов, экс-депутат Думы Владивостока Александр Приходько , депутат Заксобрания Приморья от 18-го округа (юго-восток Приморья с частью Находки ) Всеволод Романов. Как сообщалось, последний приходится братом известному также с 90-х годов авторитетному находкинскому бизнесмену Евгению Романову

Список участников предварительного голосования по определению кандидатуры на высшее должностное лицо Приморского края будет сформирован на региональном политсовете в мае. Выдвижение кандидатов произойдет на региональной партийной конференции в июне. Досрочные выборы главы Приморья состоятся в Единый день голосования 9 сентября.