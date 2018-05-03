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Форум ветеранских и молодежных организаций прошел в Уссурийске
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Форум ветеранских и молодежных организаций прошел в Уссурийске 

АиФ-Владивосток 51 минуту назад
Фото: АиФ-Владивосток
Глава региона поблагодарил руководителей всех организаций Приморья за работу по патриотическому воспитанию молодёжи.
«Важно пронести из поколения в поколение память о подвиге русского народа, о великой Победе, воспитать в подрастающем поколении чувство благодарности и героизма. Уроки мужества, которые вы проводите — очень важная работа», — отметил Андрей Тарасенко.
Слова особой благодарности руководитель края адресовал ветеранам войны, присутствующим в зале.
«Своим примером вы показали, как нужно любить Родину. Низкий поклон Вам за то, что дали нам возможность жить в свободной стране», — отметил глава региона, поздравив всех с наступающей годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
За многолетнюю работу по социальной поддержке ветеранов Андрей Тарасенко вручил благодарности Губернатора Приморского края руководителю первичной организации ветеранов морской пехоты 1-го Укрепленного района Краснознамённого Тихоокеанского флота Валерию Филимоненко, руководителю первичной ветеранской организации воинов-участников боевых действий на острове Даманский Уссурийского городского округа Фёдору Сошникову и руководителю первичной ветеранской организации села Галенки Октябрьского района Николаю Велитченко.
Во время форума выступающие рассказали о том, какая работа по патриотическому воспитанию ведется в крае. Так, по словам директора департамента образования и науки Татьяны Хмель, в Приморье открыты сотни патриотических объединений, а в общеобразовательных учреждениях реализуются программы по патриотическому воспитанию.
«Ежегодно для школьников проводятся конкурсы, в воинских частях –патриотические сборы, в программу которых включена как теоретическая, так и практическая подготовка. С января по февраль во всех муниципалитетах регулярно проводятся месячники по военно-патриотическому воспитанию», — отметила она.
Председатель краевого Совета ветеранов Дмитрий Григорович подчеркнул, волонтерская поддержка участников войн особенно актуальна в Год добровольца.
«Пожилым людям требуется помощь, особенно тем, кто остался совсем один. Было бы здорово организовать именно такое целевое направление добровольной помощи», — предложил он.
Андрей Тарасенко эту идею поддержал.
После форума участники возложили цветы к памятнику погибшим и воевавшим в локальных войнах.
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