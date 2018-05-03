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Побережье Средиземноморья стало синим и ядовитым
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Побережье Средиземноморья стало синим и ядовитым 

News.ru 1 час назад
Тысячи ядовитых португальских корабликов выбросилось на средиземноморское побережье Каталонии (Испания), сообщает EuroNews.
Количество медузоподобных организмов настолько большое, что кромка моря окрашена в синий цвет и под ней не видно песка.
Эти животные ярко-синего цвета только похожи на медуз, а по систематике относятся к парусникам, которые обычно обитают далеко в открытом море и широко распространены у западного побережья Северной Америки, чем в Средиземном море.
Но в этом году их колонии подверглись аномальным миграциям. Ранее они заполонили Канарские острова и западное побережье Африки.
Биологи говорят, что всё дело в сильных южных ветрах, неспецифичных для стандартной розы ветров.
Мертвые «кораблики» в большинстве случаев не опасны для человека, когда как живой может поражать стрекательными клетками, вызывающими болевой шок. Многочисленная атака такими щупальцами может привести к остановке сердца.
Власти Каталонии очистили пляжи от большего количества синей биомассы.
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