Побережье Средиземноморья стало синим и ядовитым

Тысячи ядовитых португальских корабликов выбросилось на средиземноморское побережье Каталонии ( Испания ), сообщает EuroNews.

Количество медузоподобных организмов настолько большое, что кромка моря окрашена в синий цвет и под ней не видно песка.

Эти животные ярко-синего цвета только похожи на медуз, а по систематике относятся к парусникам, которые обычно обитают далеко в открытом море и широко распространены у западного побережья Северной Америки, чем в Средиземном море.

Но в этом году их колонии подверглись аномальным миграциям. Ранее они заполонили Канарские острова и западное побережье Африки.

Биологи говорят, что всё дело в сильных южных ветрах, неспецифичных для стандартной розы ветров.

Мертвые «кораблики» в большинстве случаев не опасны для человека, когда как живой может поражать стрекательными клетками, вызывающими болевой шок. Многочисленная атака такими щупальцами может привести к остановке сердца.

Власти Каталонии очистили пляжи от большего количества синей биомассы.