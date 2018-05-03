Судан пересматривает свое участие в коалиции по борьбе с йеменскими хоуситами 

Хартум, 3 мая /Синьхуа/ — Судан пересматривает свое военное участие в коалиции арабских стран, ведущей борьбу с хоуситами и поддерживающей международно признанное правительство в Йемене. Об этом заявил в среду государственный министр обороны Судана Али Мохамед Салем.
"Мы проводим оценку участия суданских войск в этой коалиции, в том числе его преимуществ и недостатков", — отметил он.
По словам министра, окончательное решение будет принято с учетом интересов Судана, а также его безопасности и стабильности, при этом страна обеспечит выполнение своих региональных и международных обязательств.
Судан входит в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию против йеменских хоуситов с 26 марта 2015 года. —0—