Судан пересматривает свое участие в коалиции по борьбе с йеменскими хоуситами

Хартум , 3 мая / Синьхуа / — Судан пересматривает свое военное участие в коалиции арабских стран, ведущей борьбу с хоуситами и поддерживающей международно признанное правительство в Йемене . Об этом заявил в среду государственный министр обороны Судана Али Мохамед Салем.

"Мы проводим оценку участия суданских войск в этой коалиции, в том числе его преимуществ и недостатков", — отметил он.

По словам министра, окончательное решение будет принято с учетом интересов Судана, а также его безопасности и стабильности, при этом страна обеспечит выполнение своих региональных и международных обязательств.