Сбор свежего чая в горах уезда Линьчэн 

Синтай /пров. Хэбэй/, 2 мая /Синьхуа/ — На чайной плантации «Дунли», расположенной в горной местности на западе уезда Линьчэн городского округа Синтай провинции Хэбэй /Северный Китай/, на днях приступили к сбору свежего урожая чая «Синсян тунхуа сюя».
Синтай /пров. Хэбэй/, 2 мая /Синьхуа/ — На чайной плантации «Дунли», расположенной в горной местности на западе уезда Линьчэн городского округа Синтай провинции Хэбэй /Северный Китай/, на днях приступили к сбору свежего урожая чая «Синсян тунхуа сюя».
Синтай /пров. Хэбэй/, 2 мая /Синьхуа/ — На чайной плантации «Дунли», расположенной в горной местности на западе уезда Линьчэн городского округа Синтай провинции Хэбэй /Северный Китай/, на днях приступили к сбору свежего урожая чая «Синсян тунхуа сюя».
Синтай /пров. Хэбэй/, 2 мая /Синьхуа/ — На чайной плантации «Дунли», расположенной в горной местности на западе уезда Линьчэн городского округа Синтай провинции Хэбэй /Северный Китай/, на днях приступили к сбору свежего урожая чая «Синсян тунхуа сюя».
Синтай /пров. Хэбэй/, 2 мая /Синьхуа/ — На чайной плантации «Дунли», расположенной в горной местности на западе уезда Линьчэн городского округа Синтай провинции Хэбэй /Северный Китай/, на днях приступили к сбору свежего урожая чая «Синсян тунхуа сюя».