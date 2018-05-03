Сбор свежего чая в горах уезда Линьчэн

Синтай /пров. Хэбэй/, 2 мая / Синьхуа / — На чайной плантации «Дунли», расположенной в горной местности на западе уезда Линьчэн городского округа Синтай провинции Хэбэй /Северный Китай/, на днях приступили к сбору свежего урожая чая «Синсян тунхуа сюя».

Синтай /пров. Хэбэй/, 2 мая /Синьхуа/ — На чайной плантации «Дунли», расположенной в горной местности на западе уезда Линьчэн городского округа Синтай провинции Хэбэй /Северный Китай/, на днях приступили к сбору свежего урожая чая «Синсян тунхуа сюя».

Синтай /пров. Хэбэй/, 2 мая /Синьхуа/ — На чайной плантации «Дунли», расположенной в горной местности на западе уезда Линьчэн городского округа Синтай провинции Хэбэй /Северный Китай/, на днях приступили к сбору свежего урожая чая «Синсян тунхуа сюя».

Синтай /пров. Хэбэй/, 2 мая /Синьхуа/ — На чайной плантации «Дунли», расположенной в горной местности на западе уезда Линьчэн городского округа Синтай провинции Хэбэй /Северный Китай/, на днях приступили к сбору свежего урожая чая «Синсян тунхуа сюя».

Синтай /пров. Хэбэй/, 2 мая /Синьхуа/ — На чайной плантации «Дунли», расположенной в горной местности на западе уезда Линьчэн городского округа Синтай провинции Хэбэй /Северный Китай/, на днях приступили к сбору свежего урожая чая «Синсян тунхуа сюя».