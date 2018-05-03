Financial Times: Путин назначит Кудрина на высокий пост, передав ему экономические полномочия Медведева

Это назначение станет сигналом, что Кремль готов идти на компромисс

Как сообщает издание Financial Times, президент Владимир Путин думает над тем, как восстановить отношения с Западом, поскольку затянувшиеся международные противоречия мешают восстановлению экономики РФ . Для выполнения этой задачи, продолжает издание, в преддверии инаугурации Путин может назначить на высокий пост Алексея Кудрина . При этом уточняется, что Кудрин заберет экономические полномочия у Медведева, который, как ожидается, снова возглавит Правительство.

FT, ссылаясь на федерального российского чиновника, сообщает, что экс-министр финансов Алексей Кудрин, скорее всего, получит должность в администрации российского президента . Звучать она будет примерно так: представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества, уточнил источник.

Издание напоминает, что именно Кудрин составил Путину экономическую стратегию на очередной президентский срок, предложив ряд структурных реформ, включая повышение пенсионного возраста и реорганизацию правительства страны.

Такое назначение Кудрина на высокий экономический пост, сообщает FT, может быть воспринято на Западе как сигнал о готовности Путина идти на компромисс. «Это будет мощный сигнал, потому что Кудрин — единственный в высших эшелонах власти, с кем будут говорить на Западе и кому там определённо доверяют», — приводит Financial Times слова экономиста Евгения Гонтмахера