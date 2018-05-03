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Financial Times: Путин назначит Кудрина на высокий пост, передав ему экономические полномочия Медведева
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Financial Times: Путин назначит Кудрина на высокий пост, передав ему экономические полномочия Медведева 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Это назначение станет сигналом, что Кремль готов идти на компромисс
Как сообщает издание Financial Times, президент Владимир Путин думает над тем, как восстановить отношения с Западом, поскольку затянувшиеся международные противоречия мешают восстановлению экономики РФ. Для выполнения этой задачи, продолжает издание, в преддверии инаугурации Путин может назначить на высокий пост Алексея Кудрина. При этом уточняется, что Кудрин заберет экономические полномочия у Медведева, который, как ожидается, снова возглавит Правительство.
FT, ссылаясь на федерального российского чиновника, сообщает, что экс-министр финансов Алексей Кудрин, скорее всего, получит должность в администрации российского президента. Звучать она будет примерно так: представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества, уточнил источник.
Издание напоминает, что именно Кудрин составил Путину экономическую стратегию на очередной президентский срок, предложив ряд структурных реформ, включая повышение пенсионного возраста и реорганизацию правительства страны.
Такое назначение Кудрина на высокий экономический пост, сообщает FT, может быть воспринято на Западе как сигнал о готовности Путина идти на компромисс. «Это будет мощный сигнал, потому что Кудрин — единственный в высших эшелонах власти, с кем будут говорить на Западе и кому там определённо доверяют», — приводит Financial Times слова экономиста Евгения Гонтмахера.
По мнению издания, сдержанная реакция Кремля на новый санкционный список против РФ говорит о том, что российский президент ищет возможность наладить сотрудничество с Западом для ослабления давления на страну. Также указывается, что новое правительство будет сформировано в понедельник. Ожидается, что премьером снова станет Дмитрий Медведев, но его полномочия в экономической сфере будут переданы Кудрину.
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