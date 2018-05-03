Конкурсного управляющего бывшего подрядчика строительства Восточного дисквалифицировали

ВЛАДИВОСТОК , 3 мая. / ТАСС /. Суд на полгода дисквалифицировал конкурсного управляющего обанкротившейся «Тихоокеанской мостостроительной компании» (ТМК), которая была подрядчиком строительства космодрома Восточный, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Приморского края

"Уссурийский городской прокурор в ходе проверки исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве) выявил нарушения в деятельности конкурсного управляющего ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Решением Арбитражного суда Приморского края указанное лицо привлечено к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев", — говорится в сообщении.

Суд установил, что управляющий неоднократно нарушал сроки проведения заседаний комитета кредиторов, систематически пропускал сроки по платежам. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения.

ТМК — одна из крупнейших дорожно-строительных компаний Дальнего Востока, она построила во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012 вантовый мост через бухту Золотой Рог. Компанию привлекли к возведению объектов на космодроме Восточный.