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Конкурсного управляющего бывшего подрядчика строительства Восточного дисквалифицировали
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Конкурсного управляющего бывшего подрядчика строительства Восточного дисквалифицировали 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая. /ТАСС/. Суд на полгода дисквалифицировал конкурсного управляющего обанкротившейся «Тихоокеанской мостостроительной компании» (ТМК), которая была подрядчиком строительства космодрома Восточный, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Приморского края.
"Уссурийский городской прокурор в ходе проверки исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве) выявил нарушения в деятельности конкурсного управляющего ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». Решением Арбитражного суда Приморского края указанное лицо привлечено к административной ответственности в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев", — говорится в сообщении.
Суд установил, что управляющий неоднократно нарушал сроки проведения заседаний комитета кредиторов, систематически пропускал сроки по платежам. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобные нарушения.
ТМК — одна из крупнейших дорожно-строительных компаний Дальнего Востока, она построила во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012 вантовый мост через бухту Золотой Рог. Компанию привлекли к возведению объектов на космодроме Восточный.
В 2015 году в отношении ТМК введена процедура банкротства. В 2016 году бывшего гендиректора Игоря Нестеренко оштрафовали за невыплату зарплаты работникам, позднее за мошенничество его приговорили к трем годам и трем месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей. Бывший председатель совета директоров ТМК Сергей Юдин, проходивший по тому же делу о мошенничестве, был приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.
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