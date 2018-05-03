Вашингтон запретит продажу китайских смартфонов в США

Вашингтон планирует запретить продажу китайских смартфонов и других мобильных устройств на территории США . Причиной такого шага стала забота о национальной безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В настоящее время указанные меры прорабатываются и пока не приняты. Американские власти обеспокоены тем, что китайская техника якобы может использоваться спецслужбами КНР для негласного получения информации о гражданах США. Под запрет, в частности, могут попасть смартфоны компаний Huawei и ZTE.

Ожидается, что введение американской стороной запрета на поставки китайского телекоммуникационного оборудования может привести к новому витку напряжения между Пекином и Вашингтоном.

Напомним, что ранее ФБР ЦРУ рекомендовали американцам не приобретать продукцию китайских производителей. Пентагон и вовсе прекратил продажи китайских смартфонов на американских военных базах по всему миру. Представитель военного ведомства Дэйв Истберн пояснил, что устройства могут представлять риск для личного состава, данных и операций министерства обороны США.

Между тем китайские производители отрицают все домыслы, которые касаются возможной передачи персональных и любых иных сведений о пользователях своих устройств.