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Вашингтон запретит продажу китайских смартфонов в США
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Вашингтон запретит продажу китайских смартфонов в США 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Вашингтон планирует запретить продажу китайских смартфонов и других мобильных устройств на территории США. Причиной такого шага стала забота о национальной безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В настоящее время указанные меры прорабатываются и пока не приняты. Американские власти обеспокоены тем, что китайская техника якобы может использоваться спецслужбами КНР для негласного получения информации о гражданах США. Под запрет, в частности, могут попасть смартфоны компаний Huawei и ZTE.
Ожидается, что введение американской стороной запрета на поставки китайского телекоммуникационного оборудования может привести к новому витку напряжения между Пекином и Вашингтоном.
Напомним, что ранее ФБР и ЦРУ рекомендовали американцам не приобретать продукцию китайских производителей. Пентагон и вовсе прекратил продажи китайских смартфонов на американских военных базах по всему миру. Представитель военного ведомства Дэйв Истберн пояснил, что устройства могут представлять риск для личного состава, данных и операций министерства обороны США.
Между тем китайские производители отрицают все домыслы, которые касаются возможной передачи персональных и любых иных сведений о пользователях своих устройств.
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