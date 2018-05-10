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В Красноярске начались массовые перекрытия дорог
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В Красноярске начались массовые перекрытия дорог 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске стартовали масштабные перекрытия дорог, напоминают в мэрии.
Так, с 10 мая с 9 часов утра закрыли проезд по улице Горького на участке от Бограда до Карла Маркса. Для проезда остался свободен лишь выезд со двора на Горького, 19 по нечетной стороне улицы. Данный участок будет перекрыт до конца 2019 года. Такие меры приняты в связи с реконструкцией исторического квартала. Изменения коснуться и улицы Декабристов, которая с 23.00 10 мая станет односторонней. Из-за дорожного ремонта в Центральном И Железнодорожном районах автомобили смогут двигаться только от Бограда до Дубровинского. Ориентировочно ограничения продлятся до 30 ноября 2018 года.
Также до 15 мая закрыта улица Парижской Коммуны. С 9 часов утра 10 мая проезд запрещен на участке от Мира до Ленина. С 10 часов утра сегодняшнего дня частично перекрыли улицу Свердловская. Под путепроводом правобережной развязки Николаевского моста. Причина — строительство тепловых сетей. Ремонт продлится до 20.00 24 мая.
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