В Красноярске начались массовые перекрытия дорог

Красноярске стартовали масштабные перекрытия дорог, напоминают в мэрии.

Так, с 10 мая с 9 часов утра закрыли проезд по улице Горького на участке от Бограда до Карла Маркса . Для проезда остался свободен лишь выезд со двора на Горького, 19 по нечетной стороне улицы. Данный участок будет перекрыт до конца 2019 года. Такие меры приняты в связи с реконструкцией исторического квартала. Изменения коснуться и улицы Декабристов, которая с 23.00 10 мая станет односторонней. Из-за дорожного ремонта в Центральном И Железнодорожном районах автомобили смогут двигаться только от Бограда до Дубровинского. Ориентировочно ограничения продлятся до 30 ноября 2018 года.

Также до 15 мая закрыта улица Парижской Коммуны. С 9 часов утра 10 мая проезд запрещен на участке от Мира до Ленина. С 10 часов утра сегодняшнего дня частично перекрыли улицу Свердловская. Под путепроводом правобережной развязки Николаевского моста. Причина — строительство тепловых сетей. Ремонт продлится до 20.00 24 мая.