В День Победы во всех районах Красноярска ограничат движение транспорта

В день Победы во всех районах Красноярска будет ограничено движение, сообщили в мэрии. Речь идет об участках, расположенных в непосредственной близости к местам проведения праздничных мероприятий. Так, в Кировском районе 9 мая с 06.00 до 16.00 полностью будут перекрыты следующие участки:

по ул. Академика Вавилова от ул. Затонская до дома № 90;по пер. Якорный, пер. Вузовский, ул. Шелковая, ул. Западная от пр. им. газеты «Красноярский рабочий» до ул. Семафорная.

В Ленинском районе:

по ул. Юности от ул. Центральный проезд до ул. Спортивный проезд 9 мая с 09.00 до 15.00;по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» от дома № 44 до пер. Сибирский 9 мая с 09.00 до 12.00;по проезду от дома № 2а по ул. Мичурина до здания № 74г по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» 9 мая с 09.00 до 11.00;по проезду от дома № 23 по ул. Коломенская до здания № 74г по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» 9 мая с 09.00 до 11.00;на съезде с ул. Мичурина до здания № 74г по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» 9 мая с 09.00 до 11.00;по ул. Спортивный проезд, ул. Инструментальная от ул. Юности до пр. им. газеты «Красноярский рабочий» 9 мая с 09.00 до 12.00;по ул. Чайковского от ул. Юности до ул. Московская 9 мая с 10.00 до 11.00;по ул. Астраханская от дома № 9 до ул. Московская 9 мая с 10.00 до 11.00 по ул. Коломенская от дома № 18 до ул. Московская 9 мая с 10.00 до 11.00.

В Октябрьском районе:

на парковке и на площади перед МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» (пр. Свободный, 48) 4 мая с 09.00 до 16.00;по проездам вдоль периметра здания, на парковке и на площади МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» (пр. Свободный, 48) 9 мая с 09.00 до 16.30.

В Свердловском районе:

по ул. 60 лет Октября от дома № 57 до переулка Водометный 9 мая с 07.30 до 12.00;по проездам вдоль бульвара «Зеленый» от ул. Свердловская до ул. 60 лет Октября 9 мая с 08.00 до 12.00;по ул. 60 лет Октября от дома № 43 до дома № 54, проездам вдоль периметра площади Свердлова, пер. Афонтовский 9 мая с 11.00 до 16.00.

В Советском районе:

по ул. Дудинская на участке от дома № 12а до ул. Шахтеров и по ул. Ан-дрея Дубенского на участке от ул. Соревнования до ул. Игарская 9 мая с 09.00 до 11.30;по ул. Новгородская, по ул. Тельмана на участке от пр. Ульяновский (в районе дома № 15 по ул. Тельмана) до ул. Новгородская 9 мая с 09.00 до 16.00.

В Центральном и Железнодорожном районах:

на площади Мира 4 мая с 19.00 до 23.45 9 мая;по ул. Карла Маркса на участке от ул. Робеспьера до ул. Кирова 9 мая с 07.00 до 14.00;по ул. Карла Маркса на участке от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера 9 мая с 07.00 до 13.00;на парковке «Красная площадь» 9 мая с 07.00 до 13.00;по пр. Мира на участке от ул. Декабристов до ул. Каратанова 9 мая с 07.00 до 19.00;по пр. Мира на участке от ул. Каратанова до площади Мира 9 мая с 07.00 до 23.00;по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира до ул. Карла Маркса 9 мая с 06.00 до 19.00;по ул. 9 Января, ул. Парижской Коммуны от ул. Ленина до ул. Карла Маркса 9 мая с 07.00 до 19.00;по ул. Каратанова от ул. Ленина до ул. Карла Маркса 9 мая с 07.00 до 23.00;по проезду вдоль здания Правительства Красноярского края и ул. Обороны на участке от ул. Ленина до пр. Мира 9 мая с 06.00 до 19.00;по ул. Перенсона, ул. Кирова, ул. Дзержинского, ул. Декабристов на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса 9 мая с 06.00 до 19.00;ул. Диктатуры Пролетариата от ул. Дубровинского до ул. Ленина 9 мая с 06.00 до 19.00;по ул. Горького от ул. Бограда до ул. Ленина 9 мая с 06.00 до 17.00;по ул. Вейнбаума на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса 9 мая с 06.00 до 17.00;по ул. Сурикова на участке от ул. Карла Маркса до ул. Ленина 9 мая с 06.00 до 17.00;по ул. Бограда на участке от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона 9 мая с 15.00 до 23.45;по проезду от ул. Перенсона до здания № 94 по ул. Урицкого 9 мая с 15.00 до 23.45.

Кроме того, за 10 часов до начала ограничений и в период проведения мероприятий на данных участках будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Для удобства автомобилистов будут выставлены временные дорожные знаки.