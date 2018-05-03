Дюжина апрельских событий в Уфе: от большой воды до большой беды

Апрель преподнес жителям столицы Башкирии природные неожиданности. После вскрытия рек и ледохода под водой оказался один из пригородных поселков, превратившись в настоящую Венецию . А в конце месяца, когда горожане настроились на теплую погоду, Уфа неожиданно оказалась во власти снегопада. В остальном же второй весенний месяц прошел как по расписанию: православные встретили Пасху, байкеры открыли новый сезон, а речники — навигацию. 5 апреля рэпер Тимати лично прибыл в столицу Башкирии, чтобы открыть уфимский ресторан своей сети, а также бутик фирменной одежды. Вещи в этот день решили уфимцам бесплатно не раздавать, зато расщедрились на халявные бургеры. Чтобы слопать булку с котлетой, собственноручно приготовленные самим Тимати, на площади перед Гостиным двором собралось несколько сотен молодых людей. Когда страждущие фастфуда поняли, что лакомства на всех может не хватить, то начали штурмом брать металлоискатель перед сценой.

8 апреля православные Башкирии отметили главный праздник — Воскресение Христово, который считается началом новой жизни. Пасхальные богослужения прошли во всех храмах Уфы. По традиции главную пасхальную службу в уфимском храме Рождества Богородицы провел митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.

12 апреля уфимцы смогли наблюдать ледоход у монумента Дружбы в Уфе. За сутки Белая в окрестностях столицы Башкирии поднялась более чем на метр. Ледоход на главной реке республики начался в районе города Салават и села Табынское.

В середине апреля поселок Зубово под Уфой превратился в настоящую Венецию. Река Берсувань вышла из берегов настолько сильно, что затопила дома и участки жителей. Такого весеннего ЧП здесь еще не переживали. В общем, как гласит известный газетный штамп — «старожилы не припомнят».

14 апреля в тысяче городов 75 стран прошла акция «Тотальный диктант». Желающие проверили знание родного языка на трех сотнях площадок. Уфимцы написали проверочную работу в 30 аудиториях, еще две площадки были организованы для иностранцев, которые ответили на тест TruD.

17 апреля в Уфе организовали масштабные учения по следам трагедии в Кемерово . После смертельного пожара, унесшего жизни 64 человек, по России прокатилась волна рейдов. По сценарию сотрудники МЧС прибыли в торговый центр «Планета», где загорелся кинозал на 600 мест. Посетителей стали эвакуировать, чтобы отработать план действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

18 апреля о трагическом происшествии в Башкирии говорила вся страна. Девятиклассник прошел в свою школу № 1 Стерлитамака с ножом и, заблокировав дверь в кабинет информатики, ранил двух одноклассниц и учительницу. Кроме того, подросток разлил по полу бензин и поджег его. Дети, спасаясь от пожара, пытались выбраться через окна, и одна из девочек прыгнула со второго этажа, сломав ноги. Педагог Екатерина Першина получила множественные ранения и ожоги, спасая подопечных. Парню оказали медицинскую помощь после попытки самоубийства и доставили в суд, где арестовали на два месяца.

Последняя неделя перед майскими праздниками всерьез озадачила уфимцев. Горожане уже начали вовсю готовиться к садовому сезону и инспектировать дачные участки, как на Уфу обрушился нежданный снегопад. Начавшийся утром снег 24 апреля снег не думал прекращаться до самого вечера.

Работники «Мостостроя» наконец дождались необходимых конструкций для ремонта старого уфимского моста над рекой Белой . Элементы для деформационного шва прибыли в столицу республики из Германии . Сотрудники организации подготовили дорожное полотно к предстоящим работам. 26 апреля были разобраны старые деформационные швы, заменена прогнившая арматура.

26 апреля в Уфе презентовали туристический бренд Башкирии — Terra Bashkiria. Бренд представляет собой стилизованные пиксели, складывающиеся в национальный узор со слоганом «Сердце Евразии, душа Урала».

27 апреля в Уфе прошла церемония открытия навигации и парад нефтеналивного флота. Уфимцы смогли посмотреть на флот на реке Белой в центре города, пообщаться с заслуженными работниками речного транспорта.

29 апреля уфимские байкеры открыли очередной мотосезон. Более сотни мотоциклистов собрались у Конгресс-холла, откуда колонной отправились в парк Победы, где возложили цветы к Вечному огню.