Инаугурация президента РФ может пройти без традиционного проезда кортежа по Москве

Инаугурация президента РФ Владимира Путина , которая пройдет 7 мая в московском Кремле, может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве , сообщил РИА Новости источник, знакомый с организацией подготовки мероприятия. Ранее источники рассказывали, что окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден, однако программу планировалось согласовать в ближайшее время. На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта ФСО РФ «Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю», — рассказал собеседник агентства.