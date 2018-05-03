В России введут уголовную ответственность за исполнение санкций

— Находясь под угрозой уголовного преследования и одновременно не желая нести убытки для своего бизнеса, они будут вынуждены давить на свое правительство и просить его смягчить или отменить антироссийские санкции. Поэтому предложение Володина можно назвать не только эффективным, но и продуманным. Ответ на антироссийские санкции так или иначе направлен на поддержку отечественного бизнеса, — сказал эксперт.

Сегодня не только иностранные, но и некоторые национальные компании из-за опасения попасть под западные санкции, находясь в России, руководствуются правовыми нормами иностранных государств, отметил политолог Антон Хащенко . Речь идет о банках, операторах сотовой связи, крупных сетевых компаниях, которые, например, не работают в Крыму, уточнил он.

— Относительно свежий пример — недавний отказ одного из российских банков работать с оборонкой. Это удар не только по государственным интересам, но и по правам и интересам миллионов россиян. И весь вопрос сейчас заключается в том, будет ли такая порочная практика продолжаться или мы попытаемся изменить ситуацию кардинальным образом, — подчеркнул эксперт.

Первое чтение законопроекта об ответных мерах на санкции США пройдет в Госдуме 15 мая. Параллельно с ним планируется и рассмотрение поправок в УК РФ.

Подробнее в материале «Известий»: За исполнение санкций — уголовная ответственность