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В России введут уголовную ответственность за исполнение санкций
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В России введут уголовную ответственность за исполнение санкций 

Хабаровский край сегодня 20 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Совете Федерации готовы поддержать введение уголовной ответственности для компаний, которые, работая в России, исполняют санкции США. Об сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Извеcтия». Об этом сообщил зампредседателя СФ Евгений Бушмин. О том, что в УК РФ необходимо добавить такую статью, заявил и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Подобные меры должны распространяться на банки, операторов сотовой связи и крупные сетевые компании, которые, например, не работают в Крыму. Эксперты полагают, что сейчас сложилось «ненормальная ситуация»: решениями США руководствуются не только иностранные, но и некоторые российские компании. Ранее за введение запрета на исполнение санкций США в РФ высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. В России должны жить по российским законам, а не руководствоваться «антироссийскими решениями отдельных государств», заявил он. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс депутаты подготовят отдельным законопроектом, подчеркнул председатель ГД. Если данное предложение будет принято, оно может стать серьезным инструментом для давления и на представителей американского бизнеса, поддерживающих санкции, считает политконсультант Дмитрий Фетисов.
— Находясь под угрозой уголовного преследования и одновременно не желая нести убытки для своего бизнеса, они будут вынуждены давить на свое правительство и просить его смягчить или отменить антироссийские санкции. Поэтому предложение Володина можно назвать не только эффективным, но и продуманным. Ответ на антироссийские санкции так или иначе направлен на поддержку отечественного бизнеса, — сказал эксперт.
Сегодня не только иностранные, но и некоторые национальные компании из-за опасения попасть под западные санкции, находясь в России, руководствуются правовыми нормами иностранных государств, отметил политолог Антон Хащенко. Речь идет о банках, операторах сотовой связи, крупных сетевых компаниях, которые, например, не работают в Крыму, уточнил он.
— Относительно свежий пример — недавний отказ одного из российских банков работать с оборонкой. Это удар не только по государственным интересам, но и по правам и интересам миллионов россиян. И весь вопрос сейчас заключается в том, будет ли такая порочная практика продолжаться или мы попытаемся изменить ситуацию кардинальным образом, — подчеркнул эксперт.
Первое чтение законопроекта об ответных мерах на санкции США пройдет в Госдуме 15 мая. Параллельно с ним планируется и рассмотрение поправок в УК РФ.
Подробнее в материале «Известий»: За исполнение санкций — уголовная ответственность
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