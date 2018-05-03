В России могут ввести уголовную ответственность за выполнение санкций США

Поправки в УК РФ могут коснуться банков, международных сетевых предприятий, операторов сотовой связи и других компаний, которые работают в России и исполняют санкционные условия Штатов.

Совет Федерации готов одобрить идею о введении ответственности по УК РФ для компаний, которые работают в России, но при этом выполняют условия антироссийских санкций США . Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Совфеда Евгения Бушмина.

По замыслу авторов проекта, это может коснуться банков, международных сетевых предприятий, операторов сотовой связи и других компаний, которые прилежно исполняют санкционные условия Штатов — например, отказываются работать на территории Крыма

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас также подтвердил в беседе с изданием, что Совет Федерации готов поддержать подобные поправки в Уголовный Кодекс.

«Санкции США и других стран направлены на сдерживание развития России и нарушение прав российских физических и юридических лиц. И если на территории нашей страны кто-то следует этим санкциям, за это должна быть ответственность», — заявил Клишас.