В России могут ввести уголовную ответственность за выполнение санкций США 

Поправки в УК РФ могут коснуться банков, международных сетевых предприятий, операторов сотовой связи и других компаний, которые работают в России и исполняют санкционные условия Штатов.
Совет Федерации готов одобрить идею о введении ответственности по УК РФ для компаний, которые работают в России, но при этом выполняют условия антироссийских санкций США. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Совфеда Евгения Бушмина.
По замыслу авторов проекта, это может коснуться банков, международных сетевых предприятий, операторов сотовой связи и других компаний, которые прилежно исполняют санкционные условия Штатов — например, отказываются работать на территории Крыма.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас также подтвердил в беседе с изданием, что Совет Федерации готов поддержать подобные поправки в Уголовный Кодекс.
«Санкции США и других стран направлены на сдерживание развития России и нарушение прав российских физических и юридических лиц. И если на территории нашей страны кто-то следует этим санкциям, за это должна быть ответственность», — заявил Клишас.
Минфин США в апреле принял новые ограничительные меры против РФ. Вашингтон ввел санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих России. В их число попали крупнейшие промышленные холдинги.